"Gallardo es un ejemplo para el futbol suramericano"

La salida de Marcelo Gallardo en River Plate dejó muchas reacciones. El entrenador estuvo más de ocho años en el conjunto millonario y marcó una época gracias a sus títulos y el estilo que impuso en el club.

Tras anunciar su marcha, el mundo del fútbol elogió al entrenador argentino. Desde distintos lugares del planeta se reconoció lo mucho que hizo el DT para cambiar la historia del club.

Gallardo tomó un equipo que venía de pelear el ascenso para llevarlo a ser uno de los mejores clubes del continente. Uno de los primeros en reconocerlo fue el periodista Antonio Casale, quien manifestó la importancia del entrenador albiceleste en el balompié continental.

“Todos los finales son difíciles, pero cuando se viene de una relación larga es más difícil. Ocho años en el que se destaca que volvió a poner a River en el lugar que siempre tuvo y tal vez un poquito más arriba”.

“Ganar dos Copas Libertadores, incluida una a Boca, que eso tiene un sabor más especial. Ganar Copa Sudamericana, ganar supercopas, títulos en Argentina, es algo que es comparable con los grandes de la historia de River”.

“Más allá de eso, en el mundo regido por los resultados, el muñeco le imprimió un estilo. No inventó nada, pero si puso la pelota al piso y quiso que fuera lirico. No queda duda de que dejó el listón alto, no para River, si no para el futbol suramericano”.

Por ahora, no se sabe quién asumirá el cargo como entrenador del equipo de la ‘banda cruzada’. Lo cierto es que el reto será complicado sin importar el nombre.