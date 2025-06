Gallardo explota contra Mundial de Clubes tras caída de River: "insólito lo de FIFA"

Gallardo lanza crítica al Mundial de Clubes

River Plate no logró el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del certamen orbital luego de acumular un triunfo (ante Uraw Reds), un empate (contra Rayados) y una derrota (frente al Inter de Milán), equipo que en su compromiso ante el cuadro ‘Nerazzurri' vivió un hecho particular.

Y es que para extrañeza del ‘Muñeco’ Gallardo, en la pantalla del estadio Lumen Field de Seattle donde se jugaba el partido contra el Inter de Milán, iba apareciendo los goles que Monterrey iba anotando a su rival japonés, una situación que criticó con dureza el técnico.

"Me pareció insólito, es no entender la esencia del juego. Estar jugando un partido tan importante y que te muestren imágenes de otro partido. Es algo que deberían rever. Es algo que influye en la gente, en los que están jugando. La FIFA debería tenerlo en cuenta, no está bueno que suceda", apuntó Gallardo.