Gallardo recibió oferta de selección de CONMEBOL: lo ven como solución

A Marcelo Gallardo se le ha complicado su trayectoria en River Plate y ya hay varios hinchas que piden la salida del entrenador del club por la eliminación de la Copa Libertadores en manos de Palmeiras y por los malos resultados que acumula en la Primera División de Argentina. Los riverplatenses ya suman tres partidos sin ganar en el rentado local y la última victoria fue el 13 de septiembre.

Dividiendo la afición de River Plate, desde el regreso de Marcelo a la dirección técnica del equipo argentino, las cosas se han complicado más, especialmente por la eliminación de la Copa Libertadores. River iba primero en su grupo de la Liga de Argentina, y ahora bajaron a la cuarta casilla con 18 unidades, a cinco del Deportivo Riestra que lidera.

En ese sentido, aunque pierda credibilidad dentro de la institución con sus aficionados, el nombre del ‘Muñeco’ ha estado sonando bastante en selecciones nacionales. De hecho, no se hizo esperar que una de las participantes en las Eliminatorias Sudamericanas lo preguntaran para solucionar el mal presente.

PERÚ PREGUNTÓ POR MARCELO GALLARDO PARA TOMAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA

La selección peruana tuvo tres directores técnicos en estas Eliminatorias rumbo al Mundial. Primero fue Juan Reynoso, luego, Jorge Fossati y, por último, Óscar Ibáñez. Ninguno pudo estar a la altura y Perú se despidió penúltimo, solo por delante de Chile que tuvo el mismo panorama con múltiples entrenadores.

Perú ya estaba pasando un mal momento antes de estas Eliminatorias y ahí fue cuando apareció el nombre de Marcelo Gallardo que era visto como la solución por su trayectoria deportiva a nivel de clubes en donde ha conquistado la Copa Libertadores, máxima competencia a nivel de clubes en el continente.

De acuerdo con información del periodista, Gustavo Peralta, Marcelo Gallardo apareció como una de las grandes opciones para tomar las riendas de la selección ‘Bicolor’. Esto sucedió justo cuando se estaba por elegir al segundo entrenador que en su lugar llegó Jorge Fossati.

En el programa Hablemos de Max, Gustavo Peralta afirmó que, “hace un tiempo, la Federación le preguntó a Gallardo, y no le interesaba. Fue después de lo de Reynoso. No le interesaba”. Marcelo prefirió continuar con River Plate, pero tampoco le ha ido bien.

De hecho, por los malos resultados que ha tenido en River Plate, el nombre de Marcelo podría regresar a la órbita de selecciones nacionales que están necesitadas o que quieren un gran cambio para el futuro de las respectivas naciones en las próximas Eliminatorias.

EL PLAN DE JEAN FERRARI PARA CONSEGUIR ENTRENADOR

Agustín Lozano quería mantener a Óscar Ibáñez, mientras que Jean Ferrari quiere ver a otra selección de Perú. Bajo ese panorama, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) detalló el plan para conseguir entrenador, “estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones. Se dan de manera presencial, por eso viajé a Argentina y Brasil, y las entrevistas han sido muy productivas. A partir de ahí, se empezarán a sacar conclusiones”.

Sin dar muchas explicaciones, todo parece indicar que el director técnico que quieren para la ‘Bicolor’ es un extranjero. Continuó aseverando, “luego viene una segunda etapa, que es el primer filtro para tener una segunda reunión. Después, la tercera etapa es la negociación como tal. Para llegar a la parte económica, tienen que pasar el convencimiento de querer estar acá, de querer asumir el proyecto”.

Entonces la pregunta es para cuándo podría estar listo el nuevo entrenador de Perú. Jean Ferrari aseguró que se tomará con calma todo, “en un promedio de dos años empieza la Eliminatoria, tenemos que tomarnos el tiempo correspondiente, hacer la evaluación. Tengo una metodología de elección, con una tabla donde me arroja ciertos puntajes, y algún día podré enseñar la tabulación con base en lo que yo creo que se debe hacer, me ha funcionado en todos los lados donde he estado”.