Gallardo reveló detalles de la charla que tuvo con Borré y lo que sería su futuro

El futuro del delantero colombiano Rafael Santos Borré se mantiene incierto después de que en la jornada del pasado martes 30 de marzo Gremio de Porto Alegre tomara la decisión de retirarse formalmente de la puja por contratar al atacante debido a la inseguridad que esté tiene para determinar sus desafíos venideros.

De esta manera, los clubes del fútbol brasileño que estaban interesados en Borré quedaron descartados ante la anterior renuncia de Sao Paulo y Palmeiras. Ahora, el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo en River Plate estaría a la espera de una oferta de Europa.

Precisamente el entrenador argentino habló en rueda de prensa de la charla que tuvo con el colombiano, aunque sentenció que él tomará una decisión.

"El tema de Borré es un tema personal, él va a tomar una decisión. Se tiene que tomar el tiempo. Hablo mucho con él. Eso fue, no un consejo, sí una opinión de qué haría yo si fuera él. Lo único que le dije es que todo lo que decida, lo haga convencido de lo que sienta. Y si no estaba convencido, que no tome una decisión. De acuerdo a las posibilidades que tenga, va a tener posibilidades para elegir. Después decidirá él", afirmó el estratega.

Seguidamente, Gallardo indicó que la situación que vive Borré es complicada ya que al mismo tiempo que recibe ofertas o piensa en lo que será su futuro tiene que estar a disposición de River Plate para cumplir con los compromisos.

"Lo importante es que esté tranquilo. Uno se pone a pensar en las cosas que atraviesa el jugador, que está expuesto a estas situaciones y reclamos de posibilidades, y hay que estar muy sólido mentalmente para tener calma y pensar, reflexionar... Es su futuro, sus posibilidades. Por eso tiene que estar tranquilo, es difícil porque tiene que jugar partidos, exponer su físico, y si no está liberado de la cabeza, suele ser contraproducente. Le dije que mantuviera la calma y dejara que las cosas sucedan con naturalidad o que se tome el tiempo", dijo.

Por lo pronto Rafael Santos Borré se prepara para jugar con River Plate el próximo sábado 3 de abril frente a Arsenal de Sarandí, mientras que clubes de Europa como Cleta de Vigo y Lazio de Italia estarían coqueteándole al colombiano.