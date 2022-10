Galtier no aguantó los rumores y aclaró la posible salida de Mbappé

El Paris Saint Germain ha sido blanco de rumores en los últimos tras la situación de Kylian Mbappé, el jugador francés que tiene indefinido su futuro, al menos así se ha demostrado en los últimos días en los que salen diferentes versiones sobre la realidad del jugador.

Tras ver todo lo que ha pasado Christophe Galtier, DT del PSG, salió a dar una rueda de prensa para hablar de ese tema y de otros que están directamente involucrados con la tranquilidad de su plantilla: "Diga lo que diga nunca me creen ustedes, escriben lo contrario a lo que digo. Les digo que va todo bien, que son solidarios y dicen lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores".

Con esa palabras el entrenador puso tensa la situación y juzgo a la prensa, pero aún así habló de lo que estaba pasando dentro de la intimidad del equipo: "Claro que en el vestuario no nos damos todos los días besos, es normal, pero sí que les digo que este ambiente es mucho mejor que el de otros lugares y que es mejor que lo que dicen y pueden imaginar".

"Yo tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no miento. Respondiendo a lo de Kylian, no hablé con él sobre el rumor, pero lo he visto muy comprometido en su preparación y serio en su actitud" finalizó el estratega, quien fue claro con que no ha visto señales de que Mbappé quiera salir del equipo parisino.

Así las cosas, el PSG debe continuar con sus compromisos deportivos y el próximo partido será este domingo 16 de octubre frente a Marsella.