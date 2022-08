Gamero desmiente: "Hablé con el presidente y no se sabe nada sobre la 'salida' de Llinás"

Inicia la sexta jornada de la Liga Betplay y para esta oportunidad, Millonarios recibe en el estadio El Campín al Deportivo Cali, dos equipos con realidades muy diferentes en la tabla de posiciones, a nivel de resultados y en la estabilidad administrativa.

Vea también: Comandos Azules vuelve a la tribuna norte de El Campín ¿desde cuando?

Este viernes en la preparación de lo que será este compromiso en Bogotá, el entrenador Alberto Gamero dio una conferencia de prensa en la que habló de varios aspecto del equipo, entre ellos, si los 'embajadores' podrían tener ventaja ante la situación actual de sus rivales: "Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sabemos hacer. No podemos medir a Cali sobre el partido de Envigado, que tenga un punto no significa que dejará de ser un equipo grande y fuerte".

"Si está Teo va a jugar, eso es seguro. Es un equipo que en cualquier momento va a cambiar la historia y el resultado. Yo a ellos les he manifestado que no deben jugar con la necesidad del rival, hoy nos toca el Cali que viene de una situación difícil pero nosotros no podemos pensar en eso, sino en hacer nuestro trabajo" añadió Gamero.

Por otro lado, cada vez son más fuertes los rumores de la posible salida de Andrés Llinás del club, un hecho que al final terminaría ser desmentido por el mismo entrenador: "Son solo especulaciones, a nosotros no nos ha llegado nada, yo hablé con el presidente y no hay nada con respecto a la salida de Llinás. Yo lo veo centrado en el trabajo y sé que quiere jugar, hoy es parte de la institución y si están aquí va a jugar. A mi no me ha llegado ningún comunicado sobre que ese muchacho se va a ir".

Le puede interesar: Millonarios confirmó dos bajas por lesión para recibir a Deportivo Cali

Finalmente terminó hablando de Samuel Asprilla, el defensa de 18 años que es por primera vez convocado: "Es un muchacho joven al que le estamos dando las herramientas necesarias para el día que esté listo. Yo no pongo jugadores de fútbol base por necesidad, lo he hecho porque les he visto condiciones y a él lo estamos adecuando para que sea un lateral izquierdo. Al jugador toca enseñarle todo, que al menos viva lo que es un concentración."