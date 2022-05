Gamero en plan papá: las recomendaciones a Daniel Ruiz si quiere ser como Luis Díaz

Millonarios clasificó anticipadamente a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor y es uno de los firmes candidatos a pelear el título tras contar con una nómina que se ha consolidado bajo el proceso que lidera el entrenador Alberto Gamero.

Una de las nuevas figuras no solo del equipo 'embajador', si que también del fútbol colombiano es el volante zurdo de 20 años Daniel Felipe Ruiz. El mediocampista se ha convertido en una de las grandes cartas ofensivas de Gamero, hasta el punto de llamar la atención de clubes del exterior.

Teniendo en cuenta que su estadía en Millonarios estaría cerca a su fin. Alberto Gamero explicó los aspectos del "fútbol moderno" que ha tratado de inculcarle al jugador.

"Le estoy enseñando a Ruiz lo que estoy viendo de Luis Díaz. Cuando no tengo el balón tengo que marcar. El fútbol moderno tiene le 60% de que cuando no se tiene el balón hay que marcar y marcan los diez jugadores, el arquero no lo hace porqué tapa. Los diez que están delante del balón tienen que marcar y le estoy enseñando a Ruiz para que cuando se vaya a Europa entienda que un extremo tiene que marcar cuando no tenga el balón", afirmó en diálogo con Win Sports.

Gamero fue claro en señalar que Ruiz debe tener sacrificio por más figura que sea en cualquier equipo, por lo que debe cumplir con funciones de ataque como de defensa.

"No puedo decirle a Ruiz que por ser un jugador importante no lo voy a desgastar y se puede quedar en punta. Lo coge el señor Lillo y se lo lleva al Manchester City y tiene que hacer el mismo trabajo que hacen todos los extremos que tienen allá", dijo.

Finalmente, el entrenador aclaró que ha tratado de "educar" a todos los jugadores del plantel que se adapten al "fútbol moderno".

"Quiero educar a mis jugadores con el fútbol moderno. Deben tratar de jugar bien al fútbol, tener buena técnica, atacar y regresar cuando se pierda el balón", puntualizó.