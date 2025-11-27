Gamero lanzó dardo a Millonarios y recordó a Pitirri: "Él no me habría dejado ir"

Alberto Gamero volvió a referirse a su salida de Millonarios, esta vez en entrevista con Deportes RCN, donde el ahora técnico del Deportivo Cali habló con franqueza sobre ese capítulo que marcó su carrera reciente.

Gamero, quien dirigió al conjunto Embajador entre 2020 y 2024, recordó con nostalgia y gratitud su paso por el club, etapa en la que consolidó un proyecto deportivo que le dio identidad y protagonismo al equipo azul.

La declaración de Alberto Gamero sobre Pitirri Salazar

Al ser consultado por los motivos de su salida, el técnico sorprendió con una frase que rápidamente generó conversación en el entorno del club. “Si Pitirri hubiera estado vivo, yo no hubiera salido de Millonarios. Él a mí no me hubiera dejado así yo quisiera”, afirmó.

Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, director deportivo de Millonarios entre 2020 y 2024, falleció el 18 de abril de 2024 y fue una de las figuras más influyentes en la estructura administrativa y deportiva del club durante esos años.