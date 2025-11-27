Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 15:58
Gamero lanzó dardo a Millonarios y recordó a Pitirri: "Él no me habría dejado ir"
El actual entrenador de Deportivo Cali sostuvo un diálogo con Deportes RCN.
Alberto Gamero volvió a referirse a su salida de Millonarios, esta vez en entrevista con Deportes RCN, donde el ahora técnico del Deportivo Cali habló con franqueza sobre ese capítulo que marcó su carrera reciente.
Gamero, quien dirigió al conjunto Embajador entre 2020 y 2024, recordó con nostalgia y gratitud su paso por el club, etapa en la que consolidó un proyecto deportivo que le dio identidad y protagonismo al equipo azul.
La declaración de Alberto Gamero sobre Pitirri Salazar
Al ser consultado por los motivos de su salida, el técnico sorprendió con una frase que rápidamente generó conversación en el entorno del club. “Si Pitirri hubiera estado vivo, yo no hubiera salido de Millonarios. Él a mí no me hubiera dejado así yo quisiera”, afirmó.
Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, director deportivo de Millonarios entre 2020 y 2024, falleció el 18 de abril de 2024 y fue una de las figuras más influyentes en la estructura administrativa y deportiva del club durante esos años.
En su gestión bajo la dupla Gamero–Pitirri, Millonarios conquistó tres títulos: la Copa Colombia, la Liga Betplay y la Superliga Betplay, logros que consolidaron uno de los ciclos recientes más exitosos del equipo capitalino, pues en las últimas tres décadas y media los trofeos conseguidos son escasos.
Gamero destacó que su relación con Pitirri trascendía lo laboral y que su respaldo fue decisivo en los años más complejos del proyecto, especialmente en los momentos de renovación del plantel y de construcción de una idea de juego.
Ahora, desde el banquillo del Deportivo Cali, Gamero vive una realidad distinta, tras quedar eliminado en la fase regular de la liga en curso, aunque aseguró que sigue comprometido con reconstruir al equipo vallecaucano.
Aun así, el técnico no ocultó que Millonarios ocupa un lugar especial en su trayectoria y que su salida dejó sentimientos encontrados, alimentados por la ausencia de quien consideró uno de sus mayores aliados en el fútbol.
Video de la entrevista de Deportes RCN a Alberto Gamero
