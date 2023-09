Gamero le puso frente a los rumores y destapó la verdad sobre dirigir en España

En las últimas horas, los hinchas de Millonarios se sorprendieron después de que se diera a conocer que posiblemente Alberto Gamero se iría del equipo para dirigir a un club español, por lo que tuvo que ser el mismo entrenador el que salió a aclarar la situación.

En principio dicha información fue dada por el periodista Pipe Sierra, quien en Win Sports reveló que Real Zaragoza haría gestiones para fichar al técnico colombiano y desde entonces, se han destapado más detalles sobre este hecho.

Teniendo en cuenta lo rápido que adquirió poder este rumor en el país, en rueda de prensa Gamero aclaró la situación, dejando a un lado los supuestos de las declaraciones del comunicador.

Vea también: Gamero no se ha ido y Millonarios ya piensa en su remplazo: el técnico al que le 'echaría el ojo'

"Lo único que te puedo decir es que me sorprende la pregunta que me haces. Hasta el momento los dueños de Millonarios no me han tocado ese tema y me han dicho de esa posibilidad", inició diciendo Gamero.

Después fue más específico y aterrizó lo que espera que realmente de su futuro: " Yo siempre he dicho que mi renovación con el club es firmar, hemos hablado varias cosas y solo queda firmar. Entonces me sorprende, pero puedo decir que ningún técnico no puede decir que no está interesado en llegar a Europa".

Le puede interesar: Gamero deja en suspenso a Millonarios: lo tienta una oferta de España

Así las cosas, parece que el técnico no tenía conocimiento respecto a este hecho y no hay comunicación todavía por parte del equipo español, por lo que queda esperar si la contratación de Gamero se dará en algún momento o si, por el contrario, solo quedará en un rumor.

Otras noticias

Así vivimos la Maratón de Medellín 2023