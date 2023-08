Gamero puso a soñar a los hinchas en el momento menos esperado: "Nada más es firmar"

Millonarios es el reciente campeón del fútbol colombiano y para este segundo semestre del 2023, no presentó refuerzos de peso que hicieran pensar en una gran reforma en la plantilla para intentar mantener el título.

Así las cosas, dentro de las cosas que también causan incertidumbre en los hinchas, aparece la actualidad de Alberto Gamero, el entrenador del equipo que no ha renovado y que tiene en el limbo su continuidad en el club 'embajador'.

Es necesario resaltar que Gamero tiene contrato hasta diciembre de este 2023 y aunque se han conocido varias versiones sobre su renovación, hasta el momento no hay nada oficial que dé un panorama claro sobre la situación.

Con todo mucho más claro, Win Sports habló con el estratega este miércoles 30 de agosto e hizo referencia a este tema, dejando clara la posición en la que se encuentra actualmente.

Bien, pues lo primero que dijo es que estaba feliz, estaba tranquilo y que "nada más es firmar", lo que dio a entender que no está dudando continuar en el cuadro 'embajador'.

Por otro lado, también dio a conocer que hay varias cosas que no influyen en lo absoluto sobre su renovación con el equipo: "Nunca he ligado el contrato mío con los pedidos. Nosotros hemos pedido algunos jugadores, unos han cumplido, otros no, pero no por falta del club, sino por el compromiso de cada uno".