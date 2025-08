Gamero se quedó sin palabras: delantero de Cali lo sorprendió

"Fernando Mimbacas es un jugador de muy buena talla, de buena pegada y juego aéreo porque tiene una altura de 1,92, pero se tiene que adaptar a lo que nosotros queremos, buscamos un pivote, que no me salga tanto del área. Le estamos buscando también un complemento a Avilés hurtado, que es un jugador que me ha sorprendido, por algo duró mucho tiempo afuera y por algo lo querían nuevamente allá, le vamos dando herramientas para que se adapte lo más rápido al equipo".