Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 22:44
Gandolfi explotó tras empate con América: quería más tras la Libertadores
Javier Gandolfi no se guardó nada tras el empate ante América luego de la eliminación de la Copa Libertadores.
En el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay América de Cali y Atlético Nacional se volvieron a robar todas las miradas al protagonizar un vibrante partido en el Estadio Pascual Guerrero que terminó con un empate 1-1 y la respectiva repartición de puntos que no benefició a ninguno, ya que la obligación era sumar de a tres.
Ambas escuadras llegaron a este encuentro golpeador tras haber recibido casi que en simultáneo la eliminación de sus respectivos torneos internacionales, pero a quien se le vio más afectado fue a Nacional, quien en definitiva sufrió más porque tuvo la clasificación a muy poco desde el punto penal. Javier Gandolfi quería pasar la página, pero en la rueda de prensa reconoció que no es sencillo.
Le puede interesar: Nacional confirmó lo peor: pierde figura por el resto de la temporada
Gandolfi salió insatisfecho del empate ante América
América recibió en el Pascual Guerrero al 'verde paisa' con la obligación de hacer respetar su casa y sumar de a tres unidades, pero Nacional también tenía otros planes y sumó un punto importante en condición de visita que le permite seguir dentro de los ocho clasificados a la siguiente instancia de la Liga BetPlay.
Sin embargo, Javier Gandolfi no lo vio así, ya que él también quería pasar el mal momento de la eliminación de la Copa Libertadores con una victoria en un partido importante como lo era este ante América. El estratega argentino reconoció que no fue un partido fácil y que claramente el golpe que les dio Sao Paulo seguía afectándolos.
“Fue un partido difícil de jugar porque ambos equipos llegaron golpeados y eso se vivió. En el primer tiempo tuvimos más espacio que en el segundo. Se necesitaba mucha movilidad y estar nítido ante un rival que estaban esperando el error nuestro. No fue tan vistoso, pero veníamos con secuelas importantes. Esperábamos más y gran parte del primer tiempo atacamos más. El rival nos quitó espacios, pero después no fue vistoso, aunque sí bien pensado”.
En otras noticias: EDWIN CARDONA INMADURO ¿ELIMINÓ A NACIONAL?
Lea también: Nacional prepara salida de goleador tras eliminación en Libertadores: hay ofertas
Gandolfi también elogió el buen trabajo de América
A pesar de que ambos equipos llegaron con secuelas de lo que fue la eliminación en sus torneos internacionales, América también se mostró bastante organizado y preocupó varias veces a Nacional. Así mismo lo reconoció Gandolfi, quien dijo que a pesar de los nombres que hay en su plantilla, el fútbol de hoy en día es diferente y eso no influye mucho, por lo que la 'mechita' también es un gran rival que los neutralizó bastante bien.
“Hoy el fútbol es mucho más parejo de lo que se puede llegar a pensar. Tenemos un plantel importante, de jerarquía y jugadores que pasan por un buen momento, por eso alimentamos a la Selección. Si por nombres crees que vamos a arrollar, por ejemplo, teníamos una llave con un equipo brasileño que es superior y eso no se vio reflejado, nosotros fuimos muy superiores. A todos los rivales los respeto. Si se cree que América está por debajo, lo respeto, pero no lo comparto”.
Fuente
Antena 2