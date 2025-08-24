Gandolfi explotó tras empate con América: quería más tras la Libertadores

En el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay América de Cali y Atlético Nacional se volvieron a robar todas las miradas al protagonizar un vibrante partido en el Estadio Pascual Guerrero que terminó con un empate 1-1 y la respectiva repartición de puntos que no benefició a ninguno, ya que la obligación era sumar de a tres.

Ambas escuadras llegaron a este encuentro golpeador tras haber recibido casi que en simultáneo la eliminación de sus respectivos torneos internacionales, pero a quien se le vio más afectado fue a Nacional, quien en definitiva sufrió más porque tuvo la clasificación a muy poco desde el punto penal. Javier Gandolfi quería pasar la página, pero en la rueda de prensa reconoció que no es sencillo.

Gandolfi salió insatisfecho del empate ante América

América recibió en el Pascual Guerrero al 'verde paisa' con la obligación de hacer respetar su casa y sumar de a tres unidades, pero Nacional también tenía otros planes y sumó un punto importante en condición de visita que le permite seguir dentro de los ocho clasificados a la siguiente instancia de la Liga BetPlay.

Sin embargo, Javier Gandolfi no lo vio así, ya que él también quería pasar el mal momento de la eliminación de la Copa Libertadores con una victoria en un partido importante como lo era este ante América. El estratega argentino reconoció que no fue un partido fácil y que claramente el golpe que les dio Sao Paulo seguía afectándolos.