Gandolfi no respira tranquilo en Nacional: fecha de sentencia en su futuro

Atlético Nacional vive días de análisis y decisiones luego de la eliminación sufrida en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, donde cayó por penales ante Sao Paulo en el Estadio Morumbí. La desazón por no poder superar al conjunto brasileño fue grande, pero la directiva verdolaga ya trazó un plan para lo que resta del año, especialmente en torno al futuro del entrenador argentino Javier Gandolfi.

Pese a la frustración de haber quedado fuera del certamen continental, el club antioqueño confirmó que Gandolfi continuará al frente del equipo hasta diciembre de 2025, respetando el contrato vigente y con el respaldo institucional de la dirigencia. Para la administración, sostener el proyecto es una apuesta clave a corto plazo, aunque la permanencia del DT dependerá de los resultados inmediatos en los torneos locales.

La decisión de respaldar al entrenador argentino surge en un contexto complejo. Nacional había mostrado buenos pasajes de fútbol en la serie ante los paulistas, pero falló en momentos decisivos, especialmente desde los doce pasos. La eliminación generó molestia en la hinchada, que esperaba ver al equipo en cuartos de final, uno de los objetivos trazados para la temporada. Sin embargo, la directiva optó por darle un voto de confianza a Gandolfi, convencida de que un cambio abrupto en el banquillo no sería la solución.

El margen de maniobra para el DT, no obstante, será limitado. Desde Medellín se conoció que el estratega será evaluado al cierre del semestre, y solo logrando el título de la Liga Betplay II-2025 o asegurando la clasificación a la Copa Libertadores 2026 podrá consolidar su continuidad. En caso contrario, el técnico argentino será removido de su cargo en diciembre, marcando el final de un ciclo que comenzó con altas expectativas.

La determinación de la directiva apunta a equilibrar la presión de los hinchas con la necesidad de dar continuidad a un proceso deportivo. Gandolfi, que llegó con la etiqueta de apostar por un estilo moderno y ofensivo, ahora tendrá el reto de sostener al equipo en lo más alto del torneo colombiano, mientras intenta responder con resultados a las dudas que dejó el revés internacional.

En el plano inmediato, Nacional deberá afrontar la Liga Betplay, donde usará la nómina principal en lo que resta del campeonato tras la eliminación copera. El compromiso más cercano será ante Fortaleza en Medellín, duelo en el que el cuerpo técnico espera recomponer el ánimo del plantel y empezar a construir una ruta sólida hacia los objetivos trazados.

El camino no será fácil, pero Gandolfi sabe que la decisión de extender su permanencia no es un cheque en blanco. El entrenador tiene hasta diciembre para dar resultados concretos y convencer tanto a la directiva como a la hinchada de que puede liderar un proyecto ganador en Nacional. El tiempo, y sobre todo los títulos, definirán si el argentino logra consolidarse o si el club emprenderá un nuevo rumbo a final de año.