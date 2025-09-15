Gandolfi podría salvar su cargo: Nacional recibe inesperada noticia

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, pero en esta ocasión por el mal momento deportivo por el que se encuentra pasando de la mano de Javier Gandolfi, de quien ya se está hablando sobre su continuidad en el cargo como director técnico.

El 'verde paisa' no ha la pasa bien en la Liga BetPlay, tiene rendimiento bastante irregular en el semestre de clausura, pero ante toda la incertidumbre que se está viviendo en este momento llega una noticia que es de completo orgullo para los hinchas y las directivas, ya que se anunció un nuevo ranking de la IFFHS en donde ascendió una buena cantidad de lugares a nivel mundial.

Gandolfi podría salvarse tras el nuevo ranking de Nacional en IFFHS

El cierre de la temporada 2025 ha estado complicado para Nacional, el cual se encuentra penando en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y su clasificación a los cuadrangulares podría llegar a peligrar. Aunque su participación en la Copa BetPlay es buena y ya se encuentra en los cuartos de final, cada vez más cerca del título.

Sin embargo, Javier Gandolfi no ha llegado a convencer del todo, los hinchas ya están metiendo presión para que se tomen medidas al respecto, pero las directivas del club recibieron una noticia inesperada por parte de IFFHS y su nuevo ranking, en donde hubo movimientos bastante interesantes en donde Atlético Nacional es justamente uno de los protagonistas.