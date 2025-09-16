Actualizado:
Gandolfi rompería récord histórico con América y Millonarios si sale de Nacional
El entrenador argentino estaría muy cerca de dejar el cuadro verdolaga.
El ambiente en Atlético Nacional se encuentra convulsionado tras la última derrota en la Liga BetPlay. De acuerdo con fuentes cercanas al club paisa, el entrenador argentino Javier Gandolfi estaría a punto de abandonar el banquillo verdolaga en las próximas horas. Su salida, aunque aún no ha sido oficializada, se vislumbra inevitable después de varios acontecimientos que han marcado el presente semestre.
La caída por 1-0 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 11 del campeonato, encendió las alarmas. Los hinchas manifestaron su inconformidad con el rendimiento del equipo y con las decisiones tácticas del técnico.
Nacional, América y Millonarios cambian de DT juntos en el mismo semestre
Lo que parecía un simple tropiezo en casa terminó por convertirse en un detonante que aceleró los planes de la dirigencia. Según la información conocida, en el interior del club hay consenso en que se necesita un cambio para enderezar el rumbo deportivo.
Uno de los factores que más ha pesado en esta crisis es el error reglamentario cometido durante el juego ante Bucaramanga. Por algunos minutos, Nacional alineó a cuatro futbolistas extranjeros de manera simultánea, situación que contraviene la normativa de la Dimayor.
Aunque el cuerpo técnico corrigió rápidamente, la infracción quedó registrada y podría generar sanciones. Este episodio, sumado a los discretos resultados, minó la confianza de los directivos en el proceso liderado por Gandolfi.
El estratega argentino llegó al conjunto antioqueño con la misión de reforzar un proyecto competitivo que buscara protagonismo en los torneos locales e internacionales. Sin embargo, los números no lo respaldan.
Nacional, que históricamente ha sido sinónimo de jerarquía, hoy se encuentra fuera de los primeros lugares y con dificultades para consolidar una idea de juego. Las críticas de la hinchada, cada vez más fuertes, han sido escuchadas por la cúpula administrativa, que ve en un relevo técnico una salida para frenar la caída en la tabla.
De confirmarse la salida de Gandolfi, se estaría ante un hecho inédito en el fútbol profesional colombiano. Por primera vez en la historia del modelo de torneos cortos, tres de los clubes más grandes del país, Nacional, América y Millonarios habrían cambiado de entrenador en pleno desarrollo del mismo semestre. Esta circunstancia no solo revela la presión que existe sobre los equipos tradicionales, sino también la inestabilidad que caracteriza la actual edición del campeonato.
Javier Gandolfi dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional tras reuniones el día de hoy y acordar su salida. El club ya trabaja en su reemplazo.— Juan David Londoño (@juandl84) September 15, 2025
Info junto a @PSierraR y @CLMerlo pic.twitter.com/APVzxifbWl
Durante las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial del club paisa. Mientras tanto, el ambiente en Medellín es de incertidumbre y expectativa.
La hinchada verdolaga, acostumbrada a los títulos y a procesos exitosos, observa con preocupación cómo el equipo se aleja de sus objetivos. La posible salida de Javier Gandolfi sería, sin duda, uno de los movimientos más significativos de la temporada y abriría un nuevo capítulo en la convulsionada campaña de Nacional.
