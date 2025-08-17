Gandolfi señaló culpables por el flojo momento de Nacional en Liga y Copa

Atlético Nacional sumó un agridulce empate en el duelo por la fecha 7 de la Liga Betplay ante Fortaleza. El conjunto verdolaga y los bogotanos igualaron 2-2 en un duelo que arrancó con ventaja local, pero en el que los capitalinos lograron remontar y acabaron cediendo para firmar la igualdad final.

Sensaciones del partido ante Fortaleza

"El primer tiempo nos costó por diferentes circunstancias y traté de darle aire fresco al equipo porque ellos estaban acostumbrado a otras cosas, pero el inicio fue raro".



"Fue un ST donde cambió la cara del equipo y hasta lo pudimos haber ganado (...) me deja tranquilo. El resto será para analizar y seguir corrigiendo.

Errores propios en el momento actual del club

"Entendemos que hay gente que va sumando minutos en el primer equipo y es un proceso, entonces tenemos que apoyarlos". Hubo errores propios para que nos convirtieran. Lo ideal sería no pasar por estas situaciones y hay gente que va sumando minutos. Soy el primero en decir que soy el responsable cuando pasan este tipo de situaciones".

Rotación antes del juego contra Sao Paulo

"Le quería dar minutos como contra Alianza a jugadores que no habían jugado y la realidad es que todos tenemos que estar preparados. Un ejemplo es que Marlos no iba a ir de inicio ante Sao Paulo y ese juego ante Alianza le dio más ritmo sabiendo que venía de una inactividad. Lo mejor fue lo que puse en campo".

Expectativa para el encuentro ante Sao Paulo

"Estamos con toda la ilusión. Vamos a ir a buscar el resultado y la clasificación a Brasil." "Llegamos de una muy buena manera, confiados, y seguramente regresaremos con la clasificación."

Bajas para la Copa Libertadores

"César Haydar es baja y no puede viajar, Dairon Asprilla tampoco está y Marino es parte de la delegación, pero toca mirar a quién vamos a llevar por César.