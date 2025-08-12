Gandolfi tendría reemplazo en Nacional: referente se postuló como DT

El presente deportivo de Atlético Nacional ha dejado mucho que pensar a lo largo de la temporada 2025, en donde a pesar de contar con una plantilla de lujo llena de grandes figuras y un técnico experimentado, ha tenido que pasar por varios altibajos que no le ha permitido mantener un rendimiento de triunfos constante.

La escuadra comandada por Javier Gandolfi ha dejado mucho de qué hablar y hay varios fanáticos 'verdolagas' que no están del todo contentos con la presencia del argentino, quien además ha tomado varias decisiones polémicas desde que tomó el mando. Frente a ello, un referente de Nacional reapareció y dio a conocer que estaría completamente interesado en dirigir en algún momento al club, se trata del ex mediocampista y campeón de la Copa Libertadores en 2016, Alexander Mejía.

Alexander Mejía se prepara para dirigir a Atlético Nacional

Nacional ha contado con una gran variedad de jugadores y técnicos que han dejado huella significativa en el club, por lo que sus puertas a las posibilidades de acogerlos nuevamente están abiertas, tal como ha ocurrido con el propio Francisco Maturana, Alexis García, pero también con figuras que siguen vinculadas al club como René Higuita.

Esta podría llegar a ser una de las principales razones y "luz verde" para que Alexander Mejía tenga la oportunidad de llegar al banquillo técnico. El barranquillero de 37 años se retiró como futbolista profesional en Deportivo Cali y ahora dirige a Tigres de Quindío en la Primera C. La experiencia como estratega ya la está forjando y ello llevaría a que uno de sus objetivos es dirigir al 'verde paisa'.