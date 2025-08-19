Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 23:01
Gandolfi tomó decisión y confirmó su futuro en Nacional tras eliminación en Libertadores
Atlético Nacional se despidió de la Copa Libertadores y Gandolfi dio pistas de su futuro como director técnico.
Atlético Nacional puso fin a su participación en la Copa Libertadores tras quedar eliminado en una intensa serie de octavos de final frente a Sao Paulo, equipo que le complicó la vida en los partidos de ida y vuelta para finalmente en los cobros desde el punto penal quedarse con la clasificación a los octavos de final.
El 'verde paisa' sufrió bastante en ambos compromisos, en especial por los errores que cometió Edwin Cardona en ambos compromisos al haber errado dos penales y luego salir expulsado en Brasil. Sin embargo, Javier Gandolfi se mostró satisfecho con el rendimiento del club y todo parece indicar que continuaría al mando del club a pesar de la eliminación tras sus recientes declaraciones.
Le puede interesar: Nacional se despide de la Copa Libertadores con millonario premio
Gandolfi habló de pasar la página y se enfoca en América
Nacional se despide de una nueva edición de la Copa Libertadores con las manos vacías y con la ilusión de sumar su tercer trofeo en este certamen. El cuadro 'verdolaga' realizó un destacado partido en el Estadio de Morumbi, supo empatar un partido en el que comenzó abajo desde el minuto 3 y aguantó los últimos 20 minutos con un jugador menos.
Estas situaciones son las que le darían a Gandolfi la oportunidad de respirar y dormir una vez más sabiendo que es el técnico de Nacional. El equipo regresará a Colombia y ahora las prioridades son la Liga BetPlay y la respectiva Copa BetPlay, en donde todo parece indicar que seguirá siendo el estratega argentino el que busque estos títulos, pues "pasará la página" y se enfocará en el siguiente duelo que será ante América en el marco de la fecha 8 de la liga.
"Afrontar un partido y tener un gol de vestuario nos afectó los primeros minutos. Llega el empate y lastimosamente nos quedamos con un jugador menos, pero lo manejamos bien ante un rival con tal jerarquía, aunque con 10 hombres también tuvimos situaciones para ganarlo, pero el fútbol no nos premia. Esto no es por merecimiento y nosotros no tuvimos la efectividad necesaria para quedarnos con la serie. Este era uno de los objetivos más importantes que teníamos y lastimosamente nos quedamos con las manos vacías a pesar de haber tenido 180 minutos a nuestro favor, pero lastimosamente nos quedamos sin la clasificación. Cada uno deberá afrontar su duelo, esto es de ganar y perder y debemos darle vuelta a la pagina para el partido del fin de semana ante América".
En otras noticias: ¿Por qué dejaron a Edwin Cardona patear un nuevo penal después de errar el primero?
Lea también: VIDEO: Nacional empieza a sufrir con gol de Sao Paulo en 3 minutos
Próximo partido de Nacional tras ser eliminado en Copa Libertadores
El equipo comandado por Javier Gandolfi sigue dando de qué hablar tras su más reciente eliminación en la Copa Libertadores en manos de Sao Paulo desde el punto penal. Ahora el cuadro 'verdolaga' deberá enfocarse en las competencias locales y su próximo reto en la Liga BetPlay será contra otro recién eliminado de torneo internacional, América de Cali, al cual visitará el domingo 24 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero.
Fuente
Antena 2