Gandolfi tomó decisión y confirmó su futuro en Nacional tras eliminación en Libertadores

Atlético Nacional puso fin a su participación en la Copa Libertadores tras quedar eliminado en una intensa serie de octavos de final frente a Sao Paulo, equipo que le complicó la vida en los partidos de ida y vuelta para finalmente en los cobros desde el punto penal quedarse con la clasificación a los octavos de final.

El 'verde paisa' sufrió bastante en ambos compromisos, en especial por los errores que cometió Edwin Cardona en ambos compromisos al haber errado dos penales y luego salir expulsado en Brasil. Sin embargo, Javier Gandolfi se mostró satisfecho con el rendimiento del club y todo parece indicar que continuaría al mando del club a pesar de la eliminación tras sus recientes declaraciones.

Gandolfi habló de pasar la página y se enfoca en América

Nacional se despide de una nueva edición de la Copa Libertadores con las manos vacías y con la ilusión de sumar su tercer trofeo en este certamen. El cuadro 'verdolaga' realizó un destacado partido en el Estadio de Morumbi, supo empatar un partido en el que comenzó abajo desde el minuto 3 y aguantó los últimos 20 minutos con un jugador menos.

Estas situaciones son las que le darían a Gandolfi la oportunidad de respirar y dormir una vez más sabiendo que es el técnico de Nacional. El equipo regresará a Colombia y ahora las prioridades son la Liga BetPlay y la respectiva Copa BetPlay, en donde todo parece indicar que seguirá siendo el estratega argentino el que busque estos títulos, pues "pasará la página" y se enfocará en el siguiente duelo que será ante América en el marco de la fecha 8 de la liga.