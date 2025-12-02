Gareca cambia selección por un club: fue ofrecido en Argentina

Han pasado ya casi seis meses desde que Ricardo Gareca dejó de ser el director técnico de la selección de Chile. Las cosas no fueron como se esperaban en el cuadro austral con la prematura eliminación del Mundial que era el máximo objetivo para un seleccionador que ya sabe lo que es entrenar en una cita orbital con Perú.

Vea también: Primer problema para Cúcuta Deportivo tras ascender a la Primera División

Tras ese fracaso con la ‘Roja’, mucho se ha hablado del futuro inmediato de Ricardo Gareca que no ha tomado las riendas de ningún equipo ni de ninguna selección hasta ahora. América de Cali lo tuvo en la carpeta y, el mismo entrenador dejó entrever que quiere volver a dirigir en Argentina.

Ricardo Gareca espera tomar una nueva aventura, pero esta vez en clubes. Argentina sería su destino y se ofreció hace un tiempo para tomar las riendas en algún momento de Vélez Sarsfield. Sin embargo, el conjunto de ‘Liniers’, entrenado por los hermanos Barros Schelotto no lo estarían buscando.

EL EQUIPO DE ARGENTINA AL QUE OFRECIERON A RICARDO GARECA

Con casi seis meses sin tomar los banquillos de selecciones ni de clubes, aparece una nueva opción para el entrenador argentino. La información salió a partir de un ofrecimiento que referenció el periodista Gustavo Paz que afirmó que desde la Liga de Argentina están buscando al ‘Tigre’.

Le puede interesar: Pereira recibe golpe: inician suspensión de reconocimiento deportivo

Se trata nada más ni nada menos que de Central Córdoba que en este 2025, estuvo participando en la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Omar De Felippe revivió al club de Santiago del Estero después de una mala gestión de Lucas González y ahora, la salvación sería en manos del ex seleccionador de Perú y Chile.

Gustavo Paz reveló que, “Ricardo Gareca fue ofrecido para dirigir a Central Córdoba. Es uno de los tantos nombres que le hicieron llegar a la dirigencia, que ya busca al sucesor de De Felippe. Desde lo económico es difícil que se concrete. Sebastián Méndez, Orfilia y Pusineri también están en el radar”.

En ese sentido, el ‘Tigre’ no es el único candidato para tomar las riendas de Central Córdoba. Aparecen otros nombres, pero Gareca podría ser una de las principales soluciones para regresar a competencias internacionales.

El seleccionador argentino está a la expectativa de opciones en el futuro. También sonó para tomar las riendas de la selección de Ecuador en caso de que Sebastián Beccacece no siguiera.

Lea también: A Colombia la bajan de la nube: tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina

Dejó una huella importante en Perú y alcanzó a sonar como posibilidad dentro de la ‘Bicolor’. Sin embargo, Jean Ferrari y Agustín Lozano le cerraron la puerta a Ricardo Gareca como nuevo seleccionador. Buscan un argentino, pero no será el ‘Tigre’ quien llegará en próximos meses.