Gareca culpó a los directivos de la federación peruana por su salida de la selección

El argentino Ricardo Gareca fue confirmado como nuevo director técnico de la selección de Chile en reemplazo de Eduardo Berizzo, con el objetivo de recomponer el camino del equipo austral en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y tener una buena presentación en la Conmebol Copa América.

La llegada de Gareca a Chile generó cierta polémica, teniendo en cuenta la rivalidad histórica que existe con Perú. Sin embargo, el entrenador argentino defendió su decisión y aseguró que las razones de su salida deben ser consultadas a los directivos peruanos.

"El presidente (Agustín Lozano) y el director deportivo Juan Carlos (Oblitas) tienen que responder las razones por las que me fui. Ellos entendían que esa fue la opción que tenían que negociar y yo entendía que no era la forma. Entonces, dimos por terminada las negociaciones. Yo no quise saber más nada y me corrí, porque fue de una manera que no va con mi forma de ser”, explicó el entrenador en diálogo con Latina.

Por otro lado, Ricardo Gareca afirmó que él tiene la libertad de trabajar en donde quiera, por lo que no se mostró esquivo al interés de Chile.

“Yo tengo la posibilidad de trabajar donde quiera. Chile mostró un interés importante por contratarnos y por eso acepté. Ahora, me parece -por lo que he visto en pocos días- que la rivalidad con Chile es más del peruano hacia el chileno que viceversa. Yo diría que el chileno tiene un gran cariño por los peruanos”, declaró Gareca.

Próximos rivales de Chile en Eliminatoria

Chile, que se ubica en la octava posición de las Eliminatorias de la Conmebol con cinco puntos, enfrentará en la doble jornada de septiembre a Argentina en condición de visita y recibirá a Bolivia.

Chile en la Copa América

En la Copa América, Chile hace parte del grupo A junto a Argentina, Perú y el ganador de la serie de repechaje entre Trinidad y Tobago y Canadá.