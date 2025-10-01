Gareca destapó fecha de regreso para dirigir: ilusiona a una selección

Chile depositó la confianza en Ricardo Gareca para poder regresar a una Copa del Mundo, algo que no sucede desde 2014. Ya son doce años en los que la ‘Roja’ se ha quedado afuera de los certámenes mundialistas. El ‘Tigre’ no fue capaz de regresar a los australes a la cita orbital y quedó retratado por su mala gestión.

Lejos de perder confianza, Ricardo Gareca tuvo grandes ofertas de selecciones e ilusiona cada vez que se habla de su posible regreso para la selección de Perú que también se quedó sin entrenador tras la salida de Óscar Ibáñez. Además, también sonó para el América de Cali, pero no fue posible.

En ese sentido, el entrenador argentino tomó la decisión de dejar los banquillos por un tiempo. Rechazando ofertas, vive una vida más tranquila con su familia y sin la presión de tener que llevar a un país a un Mundial o de ser el responsable directo de una eliminación como sucedió con Chile.

Ricardo Gareca siempre ha dejado claro que quiere seguir dirigiendo y que sueña con poder tomar las riendas de Vélez Sarsfield. Sin embargo, su vuelta a los banquillos ya tiene fecha definida, ahora tocará esperar para que se confirme con qué equipo o con qué selección.

LA FECHA DEL REGRESO DE EL ‘TIGRE’ A LA DIRECCIÓN TÉCNICA

En una entrevista con el programa F90 de ESPN Argentina, Ricardo Gareca habló con Sebastián Vignolo y afirmó que, aunque llega la tranquilidad por estar afuera del estrés que da todo lo que conlleva dirigir a un país y la responsabilidad que tienen los entrenadores, sabe que llegará un momento en el que le tocará volver a dirigir.

El ex seleccionador de Perú dejó claro que, “siempre estás estresado, cuando estás adentro lo vives de una manera, afuera te relajas 15 a 20 días, pero tienes la necesidad de volver a trabajar”. Con esto, Ricardo Gareca sabe que tarde o temprano tendrá una nueva oportunidad en la dirección técnica. De hecho, confirmó cuándo sería esa posibilidad.

Después de esas declaraciones en que dejó entrever que está cómodo sin dirigir por vivir un momento diferente afuera del estrés que emana el fútbol, especialmente por cómo se dio su final en Chile, soltó que ya tiene definido su regreso a la dirección técnica, “este momento lo estoy disfrutando más que otras veces, tengo unos emprendimientos familiares, pero el próximo año voy a trabajar, ya lo tengo decidido”.

Justamente con esas palabras queda todo claro que su regreso será a partir del 2026 y utilizará estos dos meses que restan del año para descansar y contemplar las posibles ofertas que tendrá. Ricardo Gareca podría regresar ya sea como entrenador de clubes, dado que ha tenido una que otra oferta o selecciones.

PERÚ SE ILUSIONA CON EL REGRESO DE RICARDO GARECA

Sin duda alguna, cada vez que Ricardo Gareca habla sobre sus próximos pasos, sus declaraciones retumban en Perú que busca al seleccionador nuevamente para disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. El técnico argentino no tuvo el mejor paso por Chile y podría ser una de las opciones para la selección peruana.

A partir de enero de 2026, seguramente, Ricardo Gareca confirmará con qué equipo o con qué selección firmará. Nunca ha ocultado su gusto por dirigir a Vélez Sarsfield y volver a la Primera División de Argentina. Sin embargo, su última experiencia ha sido con selecciones y podría regresar a algún país. Venezuela y Perú se quedaron sin entrenadores.