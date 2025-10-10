Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 07:16
Gareca reveló el rechazo a una selección: “Quedé muy mal con ellos”
El ‘Tigre’ afirmó que estuvo cerca de dirigir a una nación exótica.
Desde que Ricardo Gareca dejó a la selección de Chile, su futuro ha sido una incógnita completa a la espera de conocer sus siguientes pasos. Perú descartó la posibilidad de volver a contar con el entrenador argentino que les devolvió la ilusión clasificando al Mundial de 2018 y quedando a un paso de afrontar la Copa del Mundo cuatro años más tarde.
Vea también:
Además de las opciones de tomar selecciones, el nombre de Ricardo Gareca siempre llama la atención en el América de Cali, y, aparte del equipo colombiano, el ‘Tigre’ afirmó que quería regresar en algún momento a su país para dirigir a Vélez Sarsfield, un equipo al que dirigió en 2023 justo después de salir del combinado peruano.
No le fue muy bien con la selección de Chile, pero eso no cambia nada con el nombre y con la trayectoria que ha logrado hacer como director técnico. En ese sentido, el entrenador argentino espera volver a sumar una nueva experiencia y en el camino apareció una insólita nación que estuvo cerca de contratarlo para intentar clasificar al Mundial.
RICARDO GARECA RECHAZÓ A SELECCIÓN DE ASIA
Cuando salió de la selección de Perú tomó la opción de Vélez Sarsfield en un corto paso por el equipo de ‘Liniers’. Ahí llegó la oferta de Chile que no dudó en tomar, sin saber que no iba a ir bien su camino por la selección austral.
Sin embargo, en el medio Pasión Fortinera, Ricardo Gareca se sinceró y explicó que, después de salir de Vélez Sarsfield, y antes de dirigir a Chile, hubo otra selección que quiso contar con el ‘Tigre’ para intentar sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Se trata nada más ni nada menos que de Baréin.
Le puede interesar:
🧐 ¿Sabías que Ricardo Gareca estuvo cerca de dirigir a la Selección de Bahréin?— Pasión Fortinera (@PasionFortinera) October 9, 2025
🐯 Reviví la entrevista al ídolo de #Vélez en https://t.co/0QqrAVDGDw pic.twitter.com/2pcVOT1UjU
El entrenador argentino relató que, “cuando me voy de Vélez Sarsfield me busca Baréin y ellos sabían de todo el trabajo que había hecho en Perú. Ellos querían que haga lo mismo, pues nunca han ido al Mundial”. Con la ampliación de selecciones en la Copa del Mundo de 2026, pretendían clasificar con Ricardo Gareca, pero, ni el ‘Tigre’ llegó ni tampoco pudieron sellar la clasificación.
Lea también:
La idea del argentino era conocer el país antes de tomar una decisión. Gareca contó que no quedó muy bien parado con la selección de Baréin, pues, “fui y nos atendieron de maravilla. Muy bonito todo; me dieron muchos regalos: bolsas con perfumes para mi señora, para mí, para mis hijos… Y bueno, yo les dije que la respuesta se las daba cuando llegara a Argentina. Les dije que no, y quedé mal. Ya no puedo volver por allá”.
Luego vino su paso por la selección de Chile en donde también quedó mal retratado por no lograr la clasificación tras una pobre Eliminatoria donde fue colero muy lejos de la posibilidad del repechaje o de la clasificación de manera directa.
Fuente
Antena 2