Gareca reveló el rechazo a una selección: “Quedé muy mal con ellos”

Desde que Ricardo Gareca dejó a la selección de Chile, su futuro ha sido una incógnita completa a la espera de conocer sus siguientes pasos. Perú descartó la posibilidad de volver a contar con el entrenador argentino que les devolvió la ilusión clasificando al Mundial de 2018 y quedando a un paso de afrontar la Copa del Mundo cuatro años más tarde.

Además de las opciones de tomar selecciones, el nombre de Ricardo Gareca siempre llama la atención en el América de Cali, y, aparte del equipo colombiano, el ‘Tigre’ afirmó que quería regresar en algún momento a su país para dirigir a Vélez Sarsfield, un equipo al que dirigió en 2023 justo después de salir del combinado peruano.

No le fue muy bien con la selección de Chile, pero eso no cambia nada con el nombre y con la trayectoria que ha logrado hacer como director técnico. En ese sentido, el entrenador argentino espera volver a sumar una nueva experiencia y en el camino apareció una insólita nación que estuvo cerca de contratarlo para intentar clasificar al Mundial.

RICARDO GARECA RECHAZÓ A SELECCIÓN DE ASIA

Cuando salió de la selección de Perú tomó la opción de Vélez Sarsfield en un corto paso por el equipo de ‘Liniers’. Ahí llegó la oferta de Chile que no dudó en tomar, sin saber que no iba a ir bien su camino por la selección austral.

Sin embargo, en el medio Pasión Fortinera, Ricardo Gareca se sinceró y explicó que, después de salir de Vélez Sarsfield, y antes de dirigir a Chile, hubo otra selección que quiso contar con el ‘Tigre’ para intentar sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Se trata nada más ni nada menos que de Baréin.

