Gareca se ofreció a gigante club de Latinoamérica: “Quedó pendiente”

Infortunadamente, la gestión de Ricardo Gareca con la selección de Chile no fue como se esperaba. Una vez tomó las riendas, no pudo reaccionar con el anhelo de sellar la clasificación para el Mundial de 2026 ni tampoco pudo recomponer los resultados de Eduardo Berizzo que había dirigido una primera parte de las Eliminatorias.

Chile nunca estuvo a la altura y volvió a fracasar en su intento por regresar a un Mundial, dado que el último antecedente que clasificó fue en 2014. Ricardo Gareca aguantó bastantes golpes, pero después de la última fecha de las Eliminatorias, tomó la voz en la rueda de prensa para anunciar su renuncia.

Por ahora, Ricardo Gareca se ha ofrecido a varios equipos para volver a dirigir. Entre ellos, afirmó que quisiera regresar a Argentina para tomar las riendas de Vélez Sarsfield en algún momento. No le cierra las puertas a la selección peruana y reveló que quiere dirigir a un equipo mexicano y que eso lo tiene pendiente.

De hecho, el ‘Tigre’ ya había tenido la chance de recalar en la Liga MX en uno de los equipos más grandes del rentado local. Sin embargo, le llegó primero la oferta de Perú, mientras que el América, quien era el que lo estaba buscando contrató a André Jardine años después de ese primer intento para contratar al argentino.

RICARDO GARECA Y LA ILUSIÓN DE DIRIGIR A AMÉRICA DE MÉXICO

Ahora sin empleo, podría cumplir su anhelo de llegar al América de México, siempre y cuando saliese del banquillo André Jardine. No obstante, eso parece complejo, dado que el brasileño ha logrado cinco títulos con el elenco azulcrema desde que llegó en el Apertura 2023.

En ese orden de ideas, el entrenador argentino afirmó en entrevista con Gastón y Esteban Edul que, “un equipo que me quedó (pendiente) y que me había ilusionado fue el América de México. Sé de la dimensión del América de México, ese fue un equipo que me pareció (le quedó pendiente de dirigir)".

En caso de que André Jardine saliera del América, sería la oportunidad perfecta para que Ricardo Gareca tome el cargo como hace algunos años admitió ilusionarse por dirigir a un equipo de tanta historia como el elenco azulcrema.

GARECA NO LE CIERRA LAS PUERTAS A LA LIGA MX

Pese a que puede que no fuera en el América de México, sin trabajo en estos momentos, Ricardo Gareca no le cerraría ninguna puerta a tomar las riendas de algún equipo de la Liga de México. Tal vez no sería en el América que se siente cómodo con André Jardine, pero podría ser en otro elenco si algún directivo llama.

Ricardo Gareca está a la espera de alguna oferta. Estuvo cerca del América, pero de Cali en Colombia. Vélez Sarsfield parece cómodo con Guillermo Barros Schelotto, mientras que América de México también vive un buen presente con su actual timonel.

Además, volver a una selección también puede ser una de las opciones para el estratega argentino que espera definir su futuro en los próximos meses para arrancar un proyecto en forma.