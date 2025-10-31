Gareca volvería a Perú para dirigir: ya hay primeros contactos

Después del fracaso de Ricardo Gareca con la selección de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, mucho se ha hablado de su próximo cargo. El argentino afirmó que en algún momento le gustaría regresar a su país para tomar las riendas de Vélez Sarsfield, estuvo cerca del América de Cali y, seguramente, las ofertas no le harán falta.

En ese sentido, regresar a una selección no es algo que esté descartado para Ricardo Gareca. No le cierra las puertas a nadie y está a la espera de que llegue una oferta ideal para volver a los banquillos.

Clubes y selecciones están pendientes de la posibilidad de volver a depositar la confianza en Ricardo Gareca que vendrá tocado por el mal rato en las Eliminatorias Sudamericanas con la ilusión que tenían en Chile de regresar a un Mundial y que no lo lograron.

Sin trabajo en estos momentos, apareció una posibilidad de que Ricardo Gareca pueda regresar a Perú. De hecho, se habla que ya ha habido contactos con su representante y su entorno para conocer la situación y para definir el futuro del entrenador argentino.

EL ‘TIGRE’ VOLVERÍA A PERÚ

Aunque se juega con los rumores de las opciones de que Ricardo tome las riendas de la selección de Perú, Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sentenció que, si bien están buscando a un foráneo para hacerse cargo de la ‘Bicolor’ ese no será el ‘Tigre’.

Lo de regresar a Perú no pasa por tema de selección, sino que tiene que ver con tomar un equipo grande de la liga peruana. Se habla de Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima, pese a que cada uno de ellos tiene en estos momentos director técnico con contrato vigente.

La información la dio el exjugador y ahora panelista, Reimond Manco quien afirmó en el programa A La Cama con Rei que a Ricardo Gareca ya lo están siguiendo de la Liga de Perú con los tres grandes como opciones latentes para tomar las riendas.

Esto pasa porque hay gente muy cercana al argentino que lo estarían ofreciendo a las instituciones más grandes de Perú. Se habla entonces de Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Cada uno ya tiene el banquillo ocupado, pero no está de más el ofrecimiento por si algo suena.

Reimond Manco aseveró que, “tengo información de que hay gente que es allegada a Gareca, gente que maneja su carrera, que ha hablado con los clubes más importantes del fútbol local expresándoles el deseo de volver a dirigir en el fútbol peruano. No es que se los ha ofrecido porque, obviamente, todos los clubes, ‘U’, Alianza y Cristal, tienen entrenador con contrato vigente. En el caso de Fossati hasta 2026, Gorosito recién renovó y de Autuori tiene un año más de contrato”.

¿LLEGARÍA A ALIANZA LIMA? PODRÍA HABER UNA LUZ PARA RICARDO GARECA

Aunque Alianza Lima tiene ya un director técnico como lo es Néstor Gorosito que acaba de renovar, en Perú salió el rumor de que la renovación de Gorosito pasaba para escabullir el interés de la selección de Perú por el argentino. El club aliancista podría quedarse sin su entrenador.

Y es que, la selección peruana está buscando a un estratega ideal para la clasificación al Mundial de 2030 y el nombre de Néstor Gorosito es uno de los que más gustan en la FPF. En caso de que el argentino se vaya de Alianza Lima, podría haber un cambio entre argentinos.

Ahí en ese caso se le podría abrir la oportunidad a Ricardo Gareca para tomar las riendas de un grande como Alianza Lima en un futuro. Por ahora solo pasa por un acercamiento través de allegados al ‘Tigre’.