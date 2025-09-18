Gareca ya tenía todo listo con un equipo del FPC: "A última hora..."

La versión sobre el proceso de contratación de entrenador en América de Cali vuelve a ser tema de conversación. Un señalamiento reciente indica que el club tuvo acercamientos formales con Ricardo Gareca antes de concretar la llegada de David González, actual técnico del equipo.

De acuerdo con esta versión, la directiva del conjunto vallecaucano avanzó en conversaciones con el entrenador argentino. Se habrían alcanzado acuerdos preliminares para su regreso, sin embargo, la decisión final no se mantuvo en pie debido a motivos personales del entrenador.

La información apunta a que, aunque el acuerdo estaba definido, Gareca optó por no firmar debido a compromisos pendientes en Argentina. Esa determinación obligó al club a replantear su búsqueda y dar paso a otras opciones en el mercado.