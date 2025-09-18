Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 21:22
Gareca ya tenía todo listo con un equipo del FPC: "A última hora..."
Revelaron cuál equipo de la Liga Betplay iba a llegar el entrenador Ricardo Gareca.
La versión sobre el proceso de contratación de entrenador en América de Cali vuelve a ser tema de conversación. Un señalamiento reciente indica que el club tuvo acercamientos formales con Ricardo Gareca antes de concretar la llegada de David González, actual técnico del equipo.
De acuerdo con esta versión, la directiva del conjunto vallecaucano avanzó en conversaciones con el entrenador argentino. Se habrían alcanzado acuerdos preliminares para su regreso, sin embargo, la decisión final no se mantuvo en pie debido a motivos personales del entrenador.
Vea también: América, Nacional y Millonarios hicieron polémica propuesta en Dimayor
La información apunta a que, aunque el acuerdo estaba definido, Gareca optó por no firmar debido a compromisos pendientes en Argentina. Esa determinación obligó al club a replantear su búsqueda y dar paso a otras opciones en el mercado.
El señalamiento fue entregado por el periodista Carlos Arturo “Petiso” Arango, quien aseguró que los diálogos con Gareca llegaron hasta la instancia de tener todo listo para la oficialización, pero la negativa del estratega se produjo en el último momento. Arango sostuvo que los compromisos personales del entrenador en su país de residencia fueron el factor decisivo para que América de Cali no lograra su regreso.
Le puede interesar: No iba a llegar David: Técnico extranjero estuvo muy cerca de América
Tras ese escenario, la institución definió como alternativa concreta la contratación de David González. El exarquero colombiano asumió la dirección técnica con el reto de consolidar un proceso en un plantel que ya había sido ajustado para la temporada.
Otras noticias
POLÉMICA DECISIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR
Fuente
Antena 2