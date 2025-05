Garnacho deja su futuro en el aire: "temporada de mier..."

Además, Garnacho no ocultó su desacuerdo por no jugar todo el compromiso por decisión técnica pues lo cierto es que el mandamás optó por dejar al argentino en el banquillo de cara al inicio del juego de la final.

"Faltaron muchas cosas, cuando no metes goles al final siempre necesitas muchas cosas. Hasta llegar a la final he jugado todas las rondas, ayudando al equipo, pero jugar hoy 20 minutos, no se", sentenció.

"Obviamente el partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club… Voy a intentar disfrutar el verano y ver que pasa después", reconoció.

Amorim defiende al United

Tras la derrota, el mismo Ruben Amorim defendió el planteamiento y el juego mostrado por el Manchester United pese a la derrota en el torneo.