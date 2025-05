Garnacho se aleja del United: llegaría a grande de la Premier

Garnacho y un futuro incierto

"Es duro para todos, después de esta temporada que la verdad fue una mierda. Perdimos esta final y en la liga no le ganamos a nadie. Muy duro, vamos a intentar terminar la temporada y ver que pasa después", dio a conocer tras la derrota ante los Spurs en Europa League.

"Faltaron muchas cosas, cuando no metes goles al final siempre necesitas muchas cosas. Hasta llegar a la final he jugado todas las rondas, ayudando al equipo, pero jugar hoy 20 minutos, no se", sentenció.

"Obviamente el partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club… Voy a intentar disfrutar el verano y ver que pasa después", reconoció.