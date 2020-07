Gatti y una polémica declaración sobre Messi: "Hoy Benzema es mejor que él"

El exguardameta argentino Hugo Gatti encendió la polémica en Argentina y España tras una declaración que seguramente recibirá respuesta desde muchos lugares. Aprovechando su espacio en la televisión española, el exBoca Juniors no tuvo demasiados problemas para afirmar: "Messi es un crack y todo lo que vos quieras, pero Benzema hoy es mejor. Es superior que Messi".

Gatti, quien vive ya hace varios años en España hace parte del panel que integra el programa 'El Chiringuito' y fue en el mencionado show en el que hizo pública su opinión y el argumento para decir esto. "Está rindiendo mucho más que Messi. Lo que está haciendo Benzema, hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Real Madrid, sacando a Cristiano, que hacía lo que hace él", sentenció a los micrófonos de la televisión española.

"Benzema es el Madrid. Es todo, presencia, goles, habla, está metido. Messi no está, pero así y todo es Messi, pero no es el que queremos ver. Hoy no gana un partido. Messi lo va a superar, pero ese Messi que corría en el aire no lo van a ver más. Es la lógica del deportista. Queda el talento. Es una cosa lógica, son 33 años, te agarra un bajón. A partir de los 30 años los deportistas empiezan a caer", concluyó el argentino.

Gatti fue uno de los contagiados de coronavirus en España, estuvo internado durante algunos días y tras salir de la clínica se reintegró al programa en el que ya tiene algún tiempo trabajando. Benzema, por su parte, tuvo una temporada brillante y hasta el momento lleva 21 goles en 36 partidos disputados de Liga, volviendo a su nivel goleador más alto.