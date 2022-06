Gattuso quiere reforzar Valencia "con jugadores que han fracasado"

El nuevo entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, habló del mercado de fichajes que afrontará el club este verano y dijo que quiere sobre todo a futbolistas para los que jugar en este equipo lo sea todo y abrió la puerta a que lleguen algunos que vengan de fracasar pero crean en el proyecto.

”Queremos jugadores, que tengan ganas, fuego, que quieran apostar. Jugadores que creen que jugar en el Valencia es como hacerlo en el Madrid o en el Barcelona. Me gustaría jugar con jugadores que han fracasado, con perfil perdedor, pero que crean en este equipo”, señaló en su presentación.

“La diferencia es quién quiere mejorar, quién tiene el fuego dentro, quién piensa en que la prioridad es lo que hace y quién tiene ganas incluso de sufrir. Quién vuelca su vida en el fútbol. Yo siempre parecía fuerte, siempre estaba listo y me gustaría encontrarme en el vestuario del Valencia con eso”, dijo.

De hecho, comparó su mentalidad con la que tenían históricos exjugadores del Valencia como David Albelda o Miguel Ángel Angulo. “Eran jugadores con mentalidad igual a la mía, de gente que no se da por vencida. Quiero jugadores con sentido de pertenecía. Es una camiseta que pesa con historia y que hay que respetar”, afirmó.

En cualquier caso, el técnico dijo que no quiere intervenir en los fichajes. “Mi trabajo, que es duro, es entrenador de campo, que será muy duro. No me gusta hablar de mi dinero ni del de los demás, hablo de jugadores pero serán otros los que negocien”, adelantó.

Gattuso dijo que hablaría con cada jugador de la actual plantilla para “saber cuáles son sus sensaciones” y no quiso focalizar las necesidades del equipo en el centro de el campo.

“Tenemos jugadores que dan equilibrio. Me gusta Hugo (Guillamón) pero que creo que con Uros (Racic) vamos a trabajar bien, tenemos a Koba… la prioridad es buscar jugadores de calidad”, afirmó.

El entrenador se mostró consciente de que podrían salir Guedes, Gayà o Soler, aunque lo vinculó a que les queda poco de contrato y no a la necesidad del club, y dijo que si pasa eso, “perderán mucho” y tendrán que llegar otros similares.