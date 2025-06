Gavi definió su futuro: tensión en Barcelona

Elogios a Luis Enrique

Además, el futbolista del Barcelona habló sobre su relación con Luis Enrique y llenó de elogios al entrenador que recientemente se coronó campeón de la Champions League tras golear al Inter de Milán en la final del torneo de clubes más importante de la UEFA.

"Para mí es el mejor. Es un número uno, un fuera de serie, tanto él como su staff. Me alegro mucho por él. Fue quien me hizo debutar en la selección, ante la campeona de Europa, Italia, en San Siro. Nunca olvidaré ese día. Y tuvo huevos de ponerme, porque toda la gente se le echó encima. Me alegro mucho por él y se lo merece todo", sentenció.

De esta forma, Barcelona puede quedar mas que tranquilo al descartar una de las bajas de las que se hablaba en los últimos días como el volante que ha sido más que determinante de cara a los buenos resultados que obtuvo el club en la última temporada.