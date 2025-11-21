Gerardo Bedoya se llevó Récord Guinness por tarjetas rojas: ¿orgullo?

Gerardo Bedoya vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol tras haber obtenido un récord mundial una vez finalizada su trayectoria como profesional en la temporada 2015 con Independiente Santa Fe, club del cual se volvió referente e incluso entrenador.

El exfutbolista colombiano apodado 'El General', volvió a sonar tras ostentas un récord bastante llamativo a nivel internacional, pero ya reconocido formalmente y es que formalmente es el jugador profesional con más tarjetas rojas en la historia del fútbol según el Guinness World Records.

Bedoya le da inesperado reconocimiento al fútbol colombiano

El antioqueño se caracterizó durante dos décadas por su temperamento y estilo de juego aguerrido le valieron una reputación temible en el campo de juego. Bedoya era un defensor o mediocampista defensivo, pero no dudaba en entrar con fuerza para frenar al rival, lo que muchas veces lo llevaba a excederse.

Para muchos, este reconocimiento por parte de Guinness es una doble cara, ya que es un logro increíblemente extraño, casi un “antirrécord” del fútbol. Bedoya ha dicho que pedirá el certificado oficial del Guinness como testimonio de su marca, aunque no lo celebra como un triunfo tradicional luego de haber sido expulsado 46 veces a lo largo de su carrera, entre 1995 y 2015.