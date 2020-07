Gerardo Pelusso anunció su retiro como entrenador y la incursión en la docencia

El uruguayo de 66 años Gerardo Pelusso Boyrie se convirtió en uno de los entrenadores más codiciados de América desde que debutó en dicha labor en 1984 cuando tuvo su primera aventura como técnico en Emelec. Y a pesar de cuenta con edad para seguir ejerciendo, ha decidido dar un paso al costado e incursionar en la docencia.

Así lo confirmó el mismo Pelusso en diálogo con el portal Ovación de Uruguay en donde aseguró que cuando dejó el banquillo de Deportivo Cali en Colombia en 2018 sabía que esa fue su última experiencia.

“Cuando regresé de dirigir a Deportivo Cali, venía en el avión y ya sabía que era la última vez. De todas maneras, me tomé un año sabático para pensarlo bien”, dijo.

Gerardo Pelusso consolidó 34 años ejerciendo como entrenador en donde transitó por países como Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, Catar y Colombia entre los cuales consiguió cinco títulos locales y uno internacional.

“En realidad cuando me volví de Catar ya estaba decidido a dejar de dirigir, pero el presidente de Deportivo Cali vino a Montevideo a reunirse conmigo y me convenció. Pero pasaron cosas que me hicieron replantearme y preguntarme qué estaba haciendo allí, en lugar de estar en mi casa. Entre ellas la muerte de Líber Vespa, señaló.

Pelusso fue campeón de la Copa Nacional de Clubes de Uruguay con Atlético Florida en Uruguay, también ganó la primera división de su país con Danubio y Nacional. Fue vencedor de la primera división de Perú con Alianza Lima y de Paraguay con Olimpia.

En el ámbito internacional celebró la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe.

Ahora, Gerardo Pelusso, que hace parte de Grupo de Estudios Técnicos de la Conmebol, manifestó que se dedicará a la docencia.

“Quiero dedicarme a la docencia, quiero entregar lo que me dieron. Quiero transferir mis conocimientos, cómo analizar un partido de fútbol”, indicó.