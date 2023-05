Germán Cano acabó con las ilusiones: confirmó por qué no puede jugar con la Selección Colombia

Germán Cano se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol sudamericano. El atacante argentino que juega para Fluminense fue una de las figuras en el duelo ante River Plate y llegó a 23 goles en 21 partidos, en lo que va del año.

Tras un largo tiempo años en Colombia, la pregunta que muchos se hacían es el motivo por el que no era convocado a la tricolor. Después de muchas versiones, finalmente el delantero albiceleste respondió la verdadera razón para no jugar con el onceno cafetero.

Según reveló Cano, el motivo por el que no puede ser parte de la Selección Colombia es netamente de documentación. El futbolista confirmó que su proceso de nacionalización no pudo llevarse a cabo.

“Lo que pasa es que no llegué a estar el tiempo necesario que me pedía migración para poder cumplir esos dos años que obligatoriamente me pedía, estuve un año y medio en el 2018 y salió la oportunidad de venirme a Brasil y no pude cumplir esos dos años. Estaba haciendo todos los trámites para poder nacionalizarme, pero no se dio. Quedó todo en cero y no se pudo resolver ese tema”, dijo el futbolista, en diálogo con 'Caracol'

Sobre la posibilidad de jugar con Argentina, el atacante confirmó que es complicado: “No hablé con nadie de la selección Argentina, pero sí entiendo que ellos tienen un proceso de hace muchos años con varios jugadores que vienen trabajando juntos y es muy difícil poder entrar en la selección, lo entiendo y hay jugadores que están en el fútbol europeo que nos representan de la mejor manera a todos nosotros.

Finalmente, Cano habló sobre la posibilidad de volver al Medellín: "Si llega alguna oferta de otro equipo diría que no, soy fiel a mi palabra, lo que dije años atrás. Si vuelvo a Colombia, volvería al DIM, si ellos me reciben, me encantaría poder terminar mi carrera allá. No depende de mí, sino de la situación del club, de cómo está todo.

Por ahora, el futbolista espera seguir teniendo un gran presente en el cuadro carioca. Fluminense es uno de los favoritos para llegar a las finales de la Copa Libertadores.