Germán Cano terminó su contrato con Vasco Da Gama ¿Volvería a Colombia?

Oficialmente, el delantero argentino Germán Ezequiel Cano terminó su relación con Vasco Da Gama al no lograr el ascenso al Brasileirao y al no llegar a un acuerdo para el pago de cerca de 3.5 millones de reales que le adeuda el club de Río de Janeiro.

"Es hora de decir adiós. No es una situación fácil para mí, porque desde el primer momento en que puse un pie en Río de Janeiro, me recibieron y me hicieron sentir como si volviera a casa. ¡Siempre estaré agradecido! Espero volver a verlos pronto", publicó Cano en sus redes sociales.

Tal y como pasó en el fútbol colombiano, el argentino brilló en Brasil con la camiseta del 'almirante' en donde disputó 101 partidos, dio cuatro asistencias y anotó 43 goles, por lo que se convirtió en el máximo goleador extranjero del equipo en el siglo XXI.

Ahora, siendo jugador libre, Germán Ezequiel Cano podrá negociar con cualquier equipo, ya que sus actuaciones le permitieron tener mercador en Brasil.

Extraoficialmente se ha informado que ha despertado el interés de Corinthians y Santos, por lo que podría dar el salto para disputar el Brasileirao en el 2022.

Sin embargo, en las últimas horas el argentino ha ilusionado a los hinchas de Deportivo Independiente Medellín, ya que ha sido visto en la capital del departamento de Antioquia disfrutando de algunos días de sus vacaciones y compartiendo con algunos excompañeros.