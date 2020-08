Gerrard habló de los motivos por los que no convocó a Alfredo Morelos

La situación de Alfredo Morelos en Rangers no es sencilla y, aunque se especula que el jugador tendría todo listo para salir de la institución escocesa, lo cierto es que mientras esto se resuelve, parece que su entrenador, Steven Gerrard, se inclinará por otros hombres en el once titular del club, pues considera que el jugador colombiano no tiene la cabeza puesta en el equipo y él necesita jugadores completamente enfocados.

Le puede interesar: Quintero: ¿De cuánto fue la millonaria deuda que le perdonó a River Plate?

Los malos entendidos entre el exjugador de Liverpool y el nacido en Cereté, se han presentado en múltiples ocasiones, sin embargo, siempre se habían resuelto favorablemente y el técnico solía contar con el goleador, pero esta vez parece que llegó el ultimátum y para el juego contra Kilmarnock, Morelos no entro en la convocatoria, algo a lo que el inglés respondió de manera tajante posterior a su victoria de este sábado.

"Quiero que sea la decisión sea difícil en todas las posiciones, quiero dos buenos jugadores en cada puesto luchando por sus lugares y Alfredo me lo puso fácil esta semana", sentenció el entrenador, quien ya se había referido al tema de su jugador y, aunque le había dado una nueva oportunidad, parece que esta vez llegó a una conclusión distinta y decidió excluirlo del grupo pese a su importancia dentro del mismo.

Lea también: Todo listo: América logró un gran negocio y dos 'joyas' se van para Europa

"Si veo que la gente no está concentrada, quitan la vista de la pelota y no tienen muchas ganas de obtener los resultados de este club, entonces tengo que tomar estas decisiones", concluyó el estratega tras obtener el triunfo y luego de haber afirmado que los jugadores que estaban en el equipo eran los que estaban mejor y que el reemplazante de Morelos, quien anotó, lo había hecho muy bien.