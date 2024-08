Gigante de Brasil va por jugador de Selección Colombia: pagará 15 millones de euros

Para nadie es un secreto que el buen momento que dejó la Selección Colombia en la Copa América iba a dar de qué hablar con el futuro de los representantes cafeteros en los distintos mercados de fichajes en el mundo. Por lo general, son más jugadores que vinculan con Europa, pero también hay gigantes de Sudamérica que van en busca de colombianos.

Evidentemente, en momentos de incertidumbre con el futuro de James David Rodríguez, y por su buena Copa América siendo la figura del torneo, se espera que se dé un giro en su carrera deportiva. Grandes clubes de Europa han demostrado su interés por ficharlo, pero el tema salarial es el principal obstáculo que separa al colombiano de llegar a cualquier equipo.

Justamente, ese es el tema para revisar con el futuro de Jorge Carrascal, que podría cambiar drásticamente su rumbo, saliendo de Europa para firmar con un gigante de Sudamérica. Carrascal se ha destacado en el balompié de Rusia con el CSKA de Moscú y posteriormente, el Dinamo de esa misma ciudad capitalina rusa.

JORGE CARRASCAL EN EL RADAR DE UN HISTÓRICO DE SUDAMÉRICA

Aunque en estos momentos ha sufrido más de la cuenta y está al borde del descenso, Corinthians va a la carga por fichar a Jorge Carrascal en este mercado de fichajes. El cartagenero tiene contrato con el elenco ruso hasta 2027, pero el Timao quiere quedarse con Carrascal.

Sin embargo, el problema más grande que separa al Corinthians de fichar a Jorge Carrascal es el tema salarial que complica a los brasileños. Dinamo no se bajaría por nada del mundo por una oferta inferior a los 14 millones de euros.

Esto no solo aplica para el Corinthians que sueña con tener al colombiano, de acuerdo con Goal Brasil. Pues, Dinamo no le daría salida a Jorge Carrascal si no llega una oferta superior a los 14 millones. El Timao sabe que deberá pagar 15 millones o más para poder quedarse con los servicios del volante que todavía tiene contrato por tres años más.