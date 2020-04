Giovanni Hernández reveló que en el final de su carrera hubo un técnico que le tuvo celos

El exfutbolista Giovanni Andrés Hernández Soto ha sido sin duda uno de los volantes de creación con más talento que ha dado el fútbol colombiano por su capacidad para organizar el juego ofensivo y el liderazgo que demostró dentro de la cancha, que le permitió integrar la Selección Colombia y jugar en importantes clubes de Colombia como América, Medellín, Cali, Junior y del exterior como Colón de Argentina y Colo Colo de Chile.

Hernández, que inició su labor como director técnico inmediatamente después que se retiró en el desaparecido Uniautónoma F.C, reveló un curioso hecho que tuvo que sufrir en el final de su carrera.

Y es que en diálogo con Win Sports, el hoy estratega de Atlético F.C de la segunda división del fútbol colombiano relató que le dio tristeza que en su última fase como jugador estuvo al mando de un entrenador que supuestamente habría sentido celos por lo que él hacía dentro del terreno de juego.

"Tendría que ser en un equipo donde el técnico no tenga celos, que fue lo que me dio tristeza en la última fase de mi carrera, es muy complicado cuando uno está estudiando y con la posibilidad para la dirección técnica y vengan esos celos por parte de un entrenador y te hagan cosas malas, cochinadas para que uno no pueda ejecutar lo que tiene como jugador", indicó.

La respuesta de Hernández causó controversia en los aficionados del balompié nacional principalmente por que en los últimos años como profesional, el exvolante vistió las camisetas de Deportivo Independiente Medellín y de Uniautónoma F.C por lo que tuvo como entrenadores a: Hernán Dario Gómez, Óscar Pérez, Pedro Sarmiento y Hernán Torres.

Y es que el exfutbolista vallecaucano es uno de los tantos profesionales que al final de su etapa como jugador aprovecha el tiempo para realizar estudios en una parte virtual, para formarse como director técnico.