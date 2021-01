Giovanni Moreno cambia a Nacional y deja claro en dónde le gustaría retirarse

El volante colombiano Giovanni Andrés Moreno Cardona dejó muy gratos recuerdos en el fútbol de Argentina a pesar de que tan solo jugó dos temporadas con Racing, en lo que registró 50 partidos y marcó 11 goles. Al margen de los números, Moreno deslumbró a los aficionados no solo de la 'academia', si no a todos los amantes de este deporte por la calidad que demostró dentro de las canchas.

Este jueves 28 de enero, el mediocampista, que se desempeña en el Shanghai Shenhua de China, dejó claro la liga en la que le gustaría termina su carrera profesional.

"Me gustaría un cierre de carrera en Argentina. También me encantaría que vuelva a dirigirme el Checho Batista”, afirmó en diálogo con el programa ¿Cómo te va? de Radio Colonia de Argentina.

Por otro lado, Moreno aseguró que pasó muy buenos momentos jugando para Racing, por lo que tiene recuerdos especiales.

“Cuando estuve en Racing uno de los compañeros que más me entendía y me sentía bien en la cancha era Toranzo. Un jugador de mucha calidad, muy elegante, que nos entendíamos muy bien", dijo.

Seguidamente, elogió el ambiente que sintió cuando jugó en el estadio del Cilindro y reiteró su deseo de volver a jugar en dicho escenario.

“De Racing extraño el cilindro, es una cancha mágica. Siempre anhelaba con la posibilidad de volver y poder jugar en Argentina y porque fui muy feliz cuando estuve allá", manifestó.

Finalmente, Giovanni Moreno dejó claro que le quedó una "espinita" al no poder disputar un Mundial con la camiseta de la Selección Colombia, además de lograr un título con Atlético Nacional.

“Creo que la espina que tengo es no haber estado en un mundial y me quedó el dolor de no poder salir campeón en Nacional de Colombia", puntualizó.