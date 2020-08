Giovanni Moreno llegó a los 200 partidos en China y los festejó con gol

El volante colombiano, Giovanni Moreno, celebró su partido número 200 en el fútbol chino y lo celebró con un gol que le dio la victoria a su equipo, Shanghai Shenhua. El colombiano, quien está cumpliendo con su noveno año en fútbol asiático, se ha convertido en una de las máximas figuras de su equipo, es considerado como una pieza clave para el técnico Choi Kang-Hee y se ha dado el lujo de regresar al fútbol de occidente, pese a varias ofertas que han llegado.

Recordado en Colombia por su paso por Nacional y Envigado, siendo considerado, además, como uno de los jugadores que podría hacer parte de los diferentes procesos de Selección Colombia, Moreno sigue respondiendo con creces a esas expectativas que el equipo ha puesto en él, teniéndolo como capitán y permitiéndole mostrar todo su talento en las diferentes competencias que disputa la institución.

Esta fue la primera anotación de Moreno en una liga que se reanudó hace apenas algunas semanas, luego de la suspensión generada por una pandemia que tuvo su foco en China y que, habiendo quedado atrás, reanudó la actividad física. En cuanto a la capacidad goleadora del futbolista, sus dos mejores temporadas han sido la 2019 y la 2017, en las que anotó once y 15 goles, respectivamente, evidenciando su capacidad de proyección al ataque.

Tras abandonar Atlético Nacional, en 2010, Giovanni Moreno partió hacia Racing de Avellaneda, donde jugó hasta mediados de 2012 y dejó una gran huella, tanto así que todavía es recordado y es uno de los jugadores que pide la afición. Posteriormente, se fue a China y, aunque por su caldiad se pensó que podía durar poco, lo cierto es que con el paso del tiempo se ha ido adaptando, cada vez parece sentirse mejor y sus números mejoran año a año.

Así fue el gol de Giovanni Moreno en su partido 200.

In his 200th appearance for Shanghai Shenhua, Giovanni Moreno scored the winning goal in their 1:0 victory over Jiangsu Suning. It is the 9th CSL season for the captain of Shenhua in China. 10 pts in 4 games for Choi Kang-hee's team after the loss to Evergrande in the 1st game. pic.twitter.com/Vrn9Cgxs5o