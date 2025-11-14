Giro inesperado con James Rodríguez; desmienten el fichaje que estaba 'cantado'

En las últimas horas, el experto en fichajes, Fabrizio Romano, ha confirmado que no hay conversaciones entre James Rodríguez y el Orlando City de la MLS, desmintiendo los reportes que se habían presentado sobre su posible arribo al equipo morado de la Florida.

La fuente indica que el capitán de la Selección Colombia sigue buscando nuevo club tras salir del León de México, jugador que está como agente libre y que puede negociar personalmente su vinculación con cualquier equipo.

Lea también: Otro equipo tradicional del FPC desaparecerá en 2026: hubo triste comunicado