Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 12:22
Giro inesperado con James Rodríguez; desmienten el fichaje que estaba 'cantado'
El volante colombiano no renovará contrato con el León de México.
En las últimas horas, el experto en fichajes, Fabrizio Romano, ha confirmado que no hay conversaciones entre James Rodríguez y el Orlando City de la MLS, desmintiendo los reportes que se habían presentado sobre su posible arribo al equipo morado de la Florida.
La fuente indica que el capitán de la Selección Colombia sigue buscando nuevo club tras salir del León de México, jugador que está como agente libre y que puede negociar personalmente su vinculación con cualquier equipo.
James Rodríguez no llegará a este club de la MLS
Mucho se ha reportado acerca del futuro del volante de 34 años para el 2026, donde algunos equipos de México y de la MLS estarían interesados en contratar al colombiano, sin embargo, uno de los clubes mencionados quedaría descartado, se trata del Orlando City.
El clásico rival del Inter Miami (club que actualmente lidera el argentino Lionel Messi), se había puesto dentro de la baraja de opciones para ser el próximo equipo de James Rodríguez, pues según los últimos reportes, al colombiano le interesa la MLS y estaría buscando residencia en La Florida, estado donde juega el Orlando City.
🚨❌ There are no talks between James Rodriguez and Orlando City despite reports.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025
He’s still looking for new club as a free agent. pic.twitter.com/hqXuOPpEDE
¿Cuáles son los otros equipos que estarían interesados en James?
Si James no se decide por el equipo morado de la MLS, hay otros en la liga de los Estados Unidos que suenan para ser el próximo destino del volante colombiano, se trata de Chicago Fire y New York City, conjuntos que no son los más reconocidos y exitosos de aquel país, pero que podrían ofrecer un buen dinero para concretar el fichaje.
Por otro lado, en el fútbol mexicano aparecen equipos como Club América, Rayados de Monterrey, Tigres y Pachuca que podrían realizar alguna oferta que pueda ser contemplada por James, sabiendo que son clubes con buen poder económico, grandes de México y que hacen parte de una liga que el volante ya conoció por un año.
