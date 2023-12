Giro inesperado en Barcelona: ya tienen candidato para la dirección técnica

No son buenos los días en Barcelona. Ni una victoria pudo satisfacer a Xavi Hernández y sus dirigidos en un encuentro sufrido ante Almería que se definió agónicamente gracias al doblete de Sergi Roberto. Los chiflidos de los aficionados que se acercaron al Estadio Olímpico de Montjuic retumbaron a un club que no la pasa para nada bien en la zaga defensiva y que no ha logrado los resultados esperados.

En cuestión de un día, Barcelona viajó a Estados Unidos para enfrentar al América de México. Una tenebrosa noche en el amistoso para los de Xavi Hernández que fueron derrotados 2-3 ante el campeón azteca con doblete del colombiano Julián Quiñones. Con la preocupación latente y con el futuro incierto del timonel culé, Joan Laporta avisó cuál sería el plan a futuro.

"No tienen calidad", fue el palo que tiró Xavi en la victoria ante Almería por la actitud de sus dirigidos pese a la victoria agónica. Esto ha hecho que el estratega se piense su continuidad en el Barcelona y por esto, el presidente pondría en la cabeza del banquillo a otro referente del club: Rafael Márquez. Rafa fue defensor central de la institución y ahora se desempeña como entrenador del Barcelona B.

La Cadena COPE dio la información, afirmando que, "Laporta está encantado con el trabajo de Rafa Márquez y ha dejado muy claro que si en algún momento Xavi decidiera seguir otro camino, entonces el elegido sería el técnico mexicano. Con eso no tiene ninguna duda".

La posibilidad de que Hernández deje el barco azulgrana puede darse antes de lo esperado por sus malos resultados y las incesantes críticas que tira a sus jugadores. Ahí estará listo Rafa para el gran reto de dirigir al Barcelona.