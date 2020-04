Gisela Robledo: "Seguiremos luchando por la igualdad en el fútbol colombiano"

Tras ser destacada por la Fifa a mitad de semana y luego de haber estado en la filmación de un comercial con varias de las figuras más importantes del deporte a nivel mundial, la futbolista de América de Cali, Gisela Robledo habló con el programa '60 minutos a la redonda' de Antena 2 y contó cómo había sido la experiencia de esa grabación, de qué manera se dio el inicio de su carrera y cuáles son sus expectativas para lo que viene.

Sobre la mencionada grabación, en la que participaron Lionel Messi y Usain Bolt, entre otros, resaltó: "El comercial que grabé significó muchísimo, fue algo inolvidable para mí por las grandes figuras como Messi y Usain Bolt, con quienes compartí. Fue algo muy lindo". Luego agregó: "Salí goleadora de un torneo de la marca y fui destacada durante las fases del evento, por eso me eligieron para el comercial".

Después de esto, contó que se sintió halagada por la entrevista y la forma en la que la presentó la Fifa: "Que me hicieran esa entrevista fue algo muy importante para mí, porque se demostró los sueños que he tenido se han hecho realidad y esos sacrificios que he hecho han valido la pena".

Entonces, dejando esta parte a un lado, contó cómo se dio el inicio de su carrera: "Yo empecé jugando fútbol de salón, desde los 5 años jugué ahí. Yo nunca imaginé que fuera a jugar fútbol once porque mi hermano fue el que me ayudó desde pequeña y él tenía una escuela de fútbol de salón. Después, él fue viendo mi ascenso en su escuela de fútbol, pues yo siempre estuve jugando fútbol en el barrio y tanto entre mi familia, como entre mis amigos, siempre estuve viendo fútbol. Lo raro es que siempre veíamos que había muchos hombres pero nunca niñas, sin embargo, a mí siempre me gustó fue el fútbol, nunca agarré una muñeca desde chiquita".

Después de esto, dio el gran salto cuando su hermano se dio cuenta del talento que tenía: "Fue así como mi hermano fue viendo mis dones y decidió llevarme al equipo Academia, posteriormente llegué a la Selección Valle y desde ahí llegué al Club Deportivo Atlas, club desde el que di el salto a la Selección Colombia y, luego, a América de Cali".

Tras contar esta parte de su vida, analizó la actualidad del fútbol femenino en Colombia: "El fútbol femenino en Colombia todavía no es tan profesional como lo queremos. Falta mucho más apoyo, pero creo que poco a poco lo vamos logrando, vamos llenando estadios como ocurrió en la final disputada en Medellín, así que creo que poco a poco vamos logrando lo que queremos las futbolistas, que es que nos apoyen y que tengamos esa igualdad que buscamos, ese respaldo como lo tienen los hombres".

Y mostró ese mismo caracter que le ha permitido llegar hasta donde está: "Por nuestra parte vamos a seguir luchando por lo que queremos, como lo venimos haciendo y, ojalá, pese a esta pandemia, haya liga porque es lo que más anhelamos ahorita. Así que seguiremos luchando por lo que buscamos las mujeres en el fútbol femenino colombiano".

Para concluir, contó en qué equipos le gustaría jugar: "Me gustaría jugar en Barcelona o en el Atlético de Madrid, que son equipos grandes y creo que si sigo así lo voy a conseguir".