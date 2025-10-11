GOLAZO de Carbonero en su debut en la goleada de Colombia ante México

La Selección Colombia Sub-20 firmó una de sus mejores actuaciones rumbo al Mundial de la categoría al imponerse con un contundente 4-0 sobre México, resultado que le permite ratificar su excelente momento futbolístico.

Los protagonistas de esta goleada fueron Jhon Lucumí, 'Lucho' Díaz, Jefferson Lerma y un inesperado atacante que recién recibió su primera convocatoria, Johan Carbonero, delantero de 26 años que debutó con gol sellando el marcador 4-0.

Carbonero celebró en medio de lágrimas su primer gol con Colombia

La ‘Tricolor’ impuso condiciones con un juego dinámico y ofensivo. Colombia presionó alto y rápidamente encontró espacios en la defensa mexicana, lo que le permitió abrir el marcador a tan solo 16 minutos de haberse dado el pitazo inicial gracias a un centro preciso de James Rodríguez que logró conectar la pelota con Jhon Lucumí.

A partir del primer gol el equipo comandado por Néstor Lorenzo se vio mucho más cómodo, poco a poco se fueron aprovechando las ventanas de cambios y finalmente llegó el momento del esperado debut de Johan Carbonero, delantero de 26 años que milita actualmente en el fútbol brasileño con Internacional.