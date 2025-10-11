Cargando contenido

Johan Carbonero anotó golazo contra México
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 22:26

GOLAZO de Carbonero en su debut en la goleada de Colombia ante México

Johan Carbonero llegó pisando fuerte a la Selección Colombia con gol en su anhelado debut.

La Selección Colombia Sub-20 firmó una de sus mejores actuaciones rumbo al Mundial de la categoría al imponerse con un contundente 4-0 sobre México, resultado que le permite ratificar su excelente momento futbolístico. 

Los protagonistas de esta goleada fueron Jhon Lucumí, 'Lucho' Díaz, Jefferson Lerma y un inesperado atacante que recién recibió su primera convocatoria, Johan Carbonero, delantero de 26 años que debutó con gol sellando el marcador 4-0

Carbonero celebró en medio de lágrimas su primer gol con Colombia

La ‘Tricolor’ impuso condiciones con un juego dinámico y ofensivo. Colombia presionó alto y rápidamente encontró espacios en la defensa mexicana, lo que le permitió abrir el marcador a tan solo 16 minutos de haberse dado el pitazo inicial gracias a un centro preciso de James Rodríguez que logró conectar la pelota con Jhon Lucumí. 

A partir del primer gol el equipo comandado por Néstor Lorenzo se vio mucho más cómodo, poco a poco se fueron aprovechando las ventanas de cambios y finalmente llegó el momento del esperado debut de Johan Carbonero, delantero de 26 años que milita actualmente en el fútbol brasileño con Internacional. 

 

Carbonero ingresó sobre el minuto 66, se mostró bastante ágil en la zona ofensiva, pero finalmente se le abrió el arco en el cierre del partido, justo sobre el 87, tras un extraordinario pase filtrado de Portilla que terminó definiendo por entre las piernas del guardameta mexicano. 

