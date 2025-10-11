Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 22:26
GOLAZO de Carbonero en su debut en la goleada de Colombia ante México
Johan Carbonero llegó pisando fuerte a la Selección Colombia con gol en su anhelado debut.
La Selección Colombia Sub-20 firmó una de sus mejores actuaciones rumbo al Mundial de la categoría al imponerse con un contundente 4-0 sobre México, resultado que le permite ratificar su excelente momento futbolístico.
Los protagonistas de esta goleada fueron Jhon Lucumí, 'Lucho' Díaz, Jefferson Lerma y un inesperado atacante que recién recibió su primera convocatoria, Johan Carbonero, delantero de 26 años que debutó con gol sellando el marcador 4-0.
Le puede interesar: Colombia ganó, gustó y goleó 4-0 a México: Díaz y James protagonistas
Carbonero celebró en medio de lágrimas su primer gol con Colombia
La ‘Tricolor’ impuso condiciones con un juego dinámico y ofensivo. Colombia presionó alto y rápidamente encontró espacios en la defensa mexicana, lo que le permitió abrir el marcador a tan solo 16 minutos de haberse dado el pitazo inicial gracias a un centro preciso de James Rodríguez que logró conectar la pelota con Jhon Lucumí.
A partir del primer gol el equipo comandado por Néstor Lorenzo se vio mucho más cómodo, poco a poco se fueron aprovechando las ventanas de cambios y finalmente llegó el momento del esperado debut de Johan Carbonero, delantero de 26 años que milita actualmente en el fútbol brasileño con Internacional.
Carbonero ingresó sobre el minuto 66, se mostró bastante ágil en la zona ofensiva, pero finalmente se le abrió el arco en el cierre del partido, justo sobre el 87, tras un extraordinario pase filtrado de Portilla que terminó definiendo por entre las piernas del guardameta mexicano.
Johan Carbonero marca seu primeiro gol com a seleção colombiana e fecha o placar.— LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) October 12, 2025
🇲🇽 MÉXICO 0x4 Colômbia 🇨🇴#LigaMXBrasil https://t.co/kAf0z5kP26
Fuente
Antena 2