Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 17:14
Goleador le dio luz verde a América: podría ser su próximo fichaje
América de Cali recibió buena noticia de un goleador que quiere ser uno de sus delanteros.
América de Cali no la pasa bien en la presente edición de la Liga BetPlay, pero las directivas de la 'institución' no se afanan y confían en el proceso que está llevando a cabo David González y el cual ya logró sacarlos desde el fondo de la tabla de posiciones, manteniendo la ilusión de clasificar a los cuadrangulares.
Sin embargo se debe empezar a trabajar en el proyecto a futuro del club 'escarlata' y en la conformación de una plantilla de jugadores de alto nivel que se acople a las necesidades del estratega. Uno de los primeros movimientos que se podría llegar a dar sería la contratación de Juan 'Teclita' Farías, delantero de Atlético FC que sueña jugar con América.
Le puede interesar: Millonarios se reforzaría para enfrentar a América: regresa referente
'Teclita' Farías sería nuevo jugador de América de Cali
En la temporada 2025 el cuadro 'escarlata' tuvo varios bajones, en especialmente deportivos, debido al gran cambio que hubo en cuanto a la estructura de la plantilla a lo largo del año y en donde se llevaron a cabo varios movimientos en el mercado de fichajes que dejaron a Diego Raimondi bastante golpeado y afectando de paso el reciente proceso de David González.
El semestre de clausura no ha llegado a su fin, pero esto no quiere decir que no se puedan empezar a evaluar opciones con respecto al futuro mercado de fichajes en el cual la 'mechita' quiere pegar primero luego de que Juan 'teclita' Farías confirmara que quiere ser uno de los delanteros del club muy pronto, tal como lo hizo su padre, y que habría decidido quedarse en Colombia jugando con Patriotas y Atlético FC para lograrlo.
“Siempre tuve la oportunidad de ir a Independiente de Avellaneda, también mi padre me acercó con las reservas de River Plate, pero siempre quise jugar en América. Decidí ir a patriotas, pero como yo no les iba a generar dinero en una futura venta, tampoco me tuvieron en cuenta, ahora estoy en Atlético FC ganándome un puesto para llegar a América de Cali". Comentó en AS Tv Colombia.
En otras noticias: QUÉ HARÁ AMÉRICA CON HOLGADO
Lea también: Revolcón en América: confirmaron primera salida en la administración
¿Cómo le ha ido a Juan 'teclita' Farías en Atlético FC?
El delantero argentino de 21 años arribó a Atlético FC a inicios de la temporada 2025 en la cual ha logrado sumar 28 partidos, más de 1.800 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con 10 goles.
Fuente
Antena 2