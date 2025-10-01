Goleador le dio luz verde a América: podría ser su próximo fichaje

América de Cali no la pasa bien en la presente edición de la Liga BetPlay, pero las directivas de la 'institución' no se afanan y confían en el proceso que está llevando a cabo David González y el cual ya logró sacarlos desde el fondo de la tabla de posiciones, manteniendo la ilusión de clasificar a los cuadrangulares.

Sin embargo se debe empezar a trabajar en el proyecto a futuro del club 'escarlata' y en la conformación de una plantilla de jugadores de alto nivel que se acople a las necesidades del estratega. Uno de los primeros movimientos que se podría llegar a dar sería la contratación de Juan 'Teclita' Farías, delantero de Atlético FC que sueña jugar con América.

'Teclita' Farías sería nuevo jugador de América de Cali

En la temporada 2025 el cuadro 'escarlata' tuvo varios bajones, en especialmente deportivos, debido al gran cambio que hubo en cuanto a la estructura de la plantilla a lo largo del año y en donde se llevaron a cabo varios movimientos en el mercado de fichajes que dejaron a Diego Raimondi bastante golpeado y afectando de paso el reciente proceso de David González.

El semestre de clausura no ha llegado a su fin, pero esto no quiere decir que no se puedan empezar a evaluar opciones con respecto al futuro mercado de fichajes en el cual la 'mechita' quiere pegar primero luego de que Juan 'teclita' Farías confirmara que quiere ser uno de los delanteros del club muy pronto, tal como lo hizo su padre, y que habría decidido quedarse en Colombia jugando con Patriotas y Atlético FC para lograrlo.