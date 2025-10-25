Goles y resumen de la clasificación de Colombia ante Corea en Mundial Sub 17

La Selección Colombia disputa su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 17 ante la Selección de Corea del Sur, uno de los partidos más importantes ya que puede sellar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

El equipo comandado por Carlos Paniagua llegó a este compromiso con la ilusión de obtener un cupo directo a los octavos de final del Mundial, hecho que podía obtener con tan solo un empate y un resultado a favor de España, pero la 'tricolor' no se conformó y London Crawford se encargó de abrir el marcador que le permitirían sumar otros tres puntos para sellar su clasificación.

Lea también: Colombia hizo respetar el Atanasio y venció a Perú por Liga de Naciones

Colombia clasificó a octavos de final con este golazo ante Corea

Cuando todo parecía que el compromiso iba a terminar en empate 0-0 tras un intenso primer tiempo en donde no se pudieron sacar diferencias aunque si generaran varias opciones de gol, apareció London Crawford para ilusionar a Colombia con la clasificación y la obtención del título mundialista.

El equipo de Paniagua fue persistente durante el segundo tiempo, pero fue solo hasta el minuto 73 cuando pudieron abrir el marcador. Una jugada a balón parado desde la mitad de la cancha fue la que le permitió abrir el marcador a Crawford tras una inesperada asistencia de María Baldomino para que London quedara frente a la guardameta coreana y definiera por encima de ella.