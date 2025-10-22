Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 17:11
Goles y resumen de la victoria de Colombia vs Costa de Marfil del Mundial Sub 17
La Selección Colombia revivió con una goleada de 3-0 frente a Costa de Marfil.
Por la segunda fecha del Mundial Sub-17 Femenino, la Selección Colombia dio un golpe de autoridad en busca de empezar a sellar la clasificación para los octavos de final de un certamen mundialista que recuerda inmediatamente a la edición de hace tres años en la cual fueron subcampeonas.
Vea también: César Torres le envía mensaje a Lorenzo: estos son sus 3 candidatos
Y es que, Colombia sigue soñando con llegar lejos en el Mundial tras dejar de lado la dura derrota de 4-0 contra España. Pues, en la segunda salida en Marruecos superaron a Costa de Marfil con un marcador de 3-0 para acercarse a la clasificación para los octavos de final.
Para cumplir ese anhelo de instalarse en la siguiente fase, las colombianas tendrán que superar a Corea del Sur en la tercera jornada para poder disputar los octavos de final. Un empate ante las surcoreanas también las dejaría clasificadas.
En esta ocasión, Colombia ganó gustó y goleó sin sufrir bastante con Costa de Marfil. La zaguera Ana Sofía Clavijo abrió el marcador con un testarazo, luego London Crawford y Ella Grace Martínez pusieron el segundo y el tercero en el marcador. Isabella Tejada, que fue figura de la triste goleada encajada ante España porque evitó otros cuatro tantos, tuvo una jornada tranquila contra las africanas.
Sobre los 22 minutos, un córner de Ella Grace Martínez fue la clave para romper los ceros. La extrema colombo americana ejecutó el tiro de esquina para que Ana Sofía Clavijo cabeceara y pusiera el primero de la tarde.
Le puede interesar: ¡Néiser en problemas! La FIFA podría imponerle una dura sanción
En el segundo tiempo, llegaron dos goles más para la Selección Colombia. Pese a que Costa de Marfil se animó a atacar con un golpe de Grace Sery, las colombianas aumentaron la diferencia con el ingreso de London Crawford que dio el golpe a buena hora con un disparo cruzado sobre los 80 minutos.
Sobre los minutos de agregado, llegó la anotación que hacía falta. Ella Grace Martínez, la jugadora que actuó en el pasado Mundial Sub-17 en el 2024 encontró la oportunidad de romper nuevamente el arco de Costa de Marfil llegando al área y cruzando su remate al fondo.
Fuente
Antena 2