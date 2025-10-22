Goles y resumen de la victoria de Colombia vs Costa de Marfil del Mundial Sub 17

Por la segunda fecha del Mundial Sub-17 Femenino, la Selección Colombia dio un golpe de autoridad en busca de empezar a sellar la clasificación para los octavos de final de un certamen mundialista que recuerda inmediatamente a la edición de hace tres años en la cual fueron subcampeonas.

Y es que, Colombia sigue soñando con llegar lejos en el Mundial tras dejar de lado la dura derrota de 4-0 contra España. Pues, en la segunda salida en Marruecos superaron a Costa de Marfil con un marcador de 3-0 para acercarse a la clasificación para los octavos de final.

Para cumplir ese anhelo de instalarse en la siguiente fase, las colombianas tendrán que superar a Corea del Sur en la tercera jornada para poder disputar los octavos de final. Un empate ante las surcoreanas también las dejaría clasificadas.

En esta ocasión, Colombia ganó gustó y goleó sin sufrir bastante con Costa de Marfil. La zaguera Ana Sofía Clavijo abrió el marcador con un testarazo, luego London Crawford y Ella Grace Martínez pusieron el segundo y el tercero en el marcador. Isabella Tejada, que fue figura de la triste goleada encajada ante España porque evitó otros cuatro tantos, tuvo una jornada tranquila contra las africanas.