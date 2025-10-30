Actualizado:
Golpe multimillonario en la NBA: confirman la venta de los Lakers
La NBA aprobó la venta de su franquicia más representativa a nivel mundial.
La NBA confirmó por unanimidad la venta mayoritaria de Los Angeles Lakers al empresario Mark Walter, un movimiento que redefine el mapa económico y deportivo de la liga más prestigiosa del planeta. Esta decisión, celebrada en la última reunión de propietarios, marca el inicio de una etapa que promete transformar la identidad del conjunto angelino.
Tras más de cuatro décadas de liderazgo, la familia Buss cede el control de la franquicia californiana. Desde 1979, los herederos del Dr. Jerry Buss convirtieron a los Lakers en un imperio del deporte, conquistando 11 campeonatos y dejando una huella imborrable con figuras como Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal y LeBron James. Pese a la venta, Jeanie Buss permanecerá como gobernadora del equipo durante los próximos cinco años, asegurando una transición estable y planificada.
La magnitud de la transacción ha sorprendido al mundo financiero y deportivo. La cifra ronda los 10.000 millones de dólares, aunque algunos informes elevan la valoración hasta los 12.000 millones, lo que la convertiría en la venta más cara de una franquicia deportiva en la historia. Este movimiento no solo implica un cambio de mando, sino también una señal del crecimiento global que la NBA busca consolidar como modelo de negocio.
Aunque la venta no afectará de inmediato el rendimiento del equipo, sí se proyectan ajustes estructurales en el mediano plazo. Se espera que la nueva administración impulse una expansión internacional de la marca, mejore la experiencia de los aficionados y fortalezca las estrategias de marketing digital. La presencia continuada de Jeanie Buss garantiza estabilidad interna, pero también abre la puerta a una renovación profunda en la gestión deportiva y comercial.
El reto principal para Mark Walter y su grupo será mantener el equilibrio entre tradición y modernidad. Se especula con una posible revisión de los contratos de patrocinio, una política más ambiciosa en fichajes y un mayor enfoque en la formación de jóvenes talentos. Además, el compromiso con la afición global será esencial para preservar la esencia del equipo, que cuenta con una de las comunidades más numerosas y apasionadas del deporte.
The NBA Board of Governors has unanimously approved the sale of the majority interest in the Los Angeles Lakers to Mark Walter. pic.twitter.com/6YKmyvHDx5— NBA Communications (@NBAPR) October 30, 2025
La aprobación de esta venta marca algo más que un simple cambio de propietario: representa el inicio de una nueva era en la NBA. El organismo liderado por Adam Silver demuestra que está dispuesto a abrirse a nuevos modelos de inversión, consolidando su posición como la liga más valiosa del mundo.
Con esta operación, los Lakers no solo mantienen su estatus de gigante deportivo, sino que también se posicionan como un símbolo de la evolución del deporte moderno, donde la globalización, el entretenimiento y la innovación financiera se combinan para escribir el futuro del baloncesto.
