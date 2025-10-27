Golpe para Luis Díaz en el Bayern: Vicent Kompany dejaría de ser su técnico

La era Kompany comenzó con el pie derecho. El conjunto alemán ha mostrado un rendimiento impecable, con trece victorias consecutivas que lo mantienen como líder sólido de la Bundesliga y protagonista en la Champions League.

Esa racha llevó a la dirigencia a extender su vínculo hasta 2029, un movimiento que pretendía blindar el proyecto a largo plazo. Sin embargo, ese mismo gesto ha sido interpretado como un intento de asegurar su continuidad frente al creciente interés de clubes poderosos.

Detrás de esta renovación hay una sombra conocida: el Manchester City. En Inglaterra aseguran que el club de Pep Guardiola sigue de cerca los pasos de Kompany, a quien consideran su sucesor natural. El belga, recordado como ídolo en el Etihad Stadium, ha demostrado tener la capacidad táctica y el liderazgo para dirigir un plantel de primer nivel.

Su salida sería un golpe duro para el Bayern, pero sobre todo para Luis Díaz, quien ha encontrado en el técnico un respaldo clave para adaptarse y brillar en Alemania. La posible marcha de Kompany abre un panorama incierto para el extremo guajiro. Un cambio en el cuerpo técnico podría modificar las dinámicas internas, los sistemas de juego y, en consecuencia, el rol que ocupa el colombiano dentro del esquema ofensivo.

El actual entrenador ha apostado por su desequilibrio y capacidad de romper líneas, virtudes que podrían no tener el mismo valor con otro estratega. Además, el factor emocional y táctico se vería alterado si los rumores persisten, afectando la estabilidad de la plantilla.

Según el exjugador Dietmar Hamann, la ampliación de contrato del entrenador no busca premiar su desempeño, sino anticipar una ofensiva del City. Las declaraciones del exinternacional alemán dejan entrever que el club bávaro teme perder a su técnico en cuanto Guardiola decida poner fin a su ciclo en la Premier League.