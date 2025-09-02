Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 12:38
González a poco de regresar a Liga BetPlay para dirigir rival de Millonarios
David González caería de pie tras su salida de Millonarios y tendría puesto en otro grande de la Liga BetPlay.
El inicio de la Liga BetPlay de clausura ha traído consigo varios cambios drásticos dentro de los equipos, principalmente en la zona de los banquillos técnicos, ya que el rendimiento de varios ha sido decepcionante y ello han venido dando sus respectivas salidas.
Unión Magdalena fue uno de los primeros en tomar decisiones con su banquillo y destituyó a Alexis García y Gerardo Bedoya, se sumaron equipos del Torneo BetPlay como Patriotas, Cúcuta y Real Cartagena, y finalmente Millonarios también tomó una radical decisión con David González tras perder ante el 'ciclón bananero', pero el estratega antioqueño "caería de pie", ya que América habría empezado acercamientos con él.
Le puede interesar: Suena para el América técnico que dirigió a jugador de la selección
David González está a punto de llegar a dirigir a América
Millonarios anunció la llegada de Hernán Torres como nuevo director técnico, pero la preocupación de David González llegaría a su fin al saber que no duró ni siquiera un mes sin cargo, ya que América de Cali ya demostró su completo interés por el estratega antioqueño, ya que recientemente también se confirmó la destitución del cargo de Diego Raimondi.
Las directivas del club ha comenzado a evaluar nombres de posibles técnicos que se acoplen a la necesidad que presenta el club tomando en cuenta el mal momento que están pasando y que los obliga a cambiar desde ya si quieren ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Han sonado nombres como el de Ricardo Gareca, Juan Cruz Real, pero las negociaciones no han tomado buen rumbo, por lo que una de las opciones más claras sería David González, quien salió de Millonarios recientemente y sería el candidato a ser el nuevo fichaje.
🚨 #América entabla negociaciones con David González (43) y avanzan en el proceso. Empieza a tomar fuerza su nombre y los números conversados gustan en la dirigencia ‘escarlata’ 🔴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 2, 2025
👀 Es uno de los nombres que más tomó fuerza en el transcurso del día pic.twitter.com/vHonVln6D8
En otras noticias: AL HINCHA DE AMÉRICA NO LE GUSTA NADA
Fuente
Antena 2