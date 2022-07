"Gracias a la Federación, habrá patrocinador para la liga femenina desde 2023"

Colombia es finalista de la Copa América Femenina y desde el inicio de ese torneo, el ámbito deportivo del país se ha movido por los buenos resultados de la 'tricolor' que bajo la celebración, llevan un amargo episodio con lo que será la liga profesional del país para el segundo semestre de este 2022.

En el programa En la Jugada de RCN Radio, Antonio Casale dio a conocer una noticia que cambiaría el rumbo del balompié femenino en el país: "Puedo asegurar que gracias a la gestión de la Federación Colombiana de Fútbol y NO de la Dimayor - que ya sabemos que brillan por su ausencia porque se la pasan peleando entre ellos - habrá patrocinador para la liga profesional femenina desde 2023".

"A falta de firmar y estando de acuerdo las partes, a partir de enero del siguiente año - y por gestión de la FCF - se asegurará la ejecución del torneo de forma anual, solo falta esperar si ese primer acuerdo será de 3 o 5 años" añadió Casale, quien fue enfático y aseguró que "hay una empresa a la que le falta una firma y dos interesadas que están cerca" por lo que solo falta esperar la revisión de contratos.

No suficiente con eso, también se supo que la FCF le buscará patrocinadores a los equipos para que no tengan la excusa del dinero para no participar y que ya solo se " espera que la Dimayor ponga en cintura a los clubes para que jueguen".

Por otro lado, Casale habló de que posiblemente existiría un mínimo de 12 equipos para participar, los cuales deben asegurar - también - un mínimo de partidos para transmitir y "se debe buscar la forma jurídica para integrar los equipos que no tienen un nombre de de equipo profesional y quieren participar" como ejemplo Formas íntimas, uno de las canteras femeninas más importantes del país.

Finalmente, se supo que "habrá una asamblea extraordinaria de la Dimayor solo para esto, donde la FCF dirá que consiguió una plata exclusivamente para el fútbol femenino".